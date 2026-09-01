Quattro giornate dedicate all’inclusione sociale, alla partecipazione e alla costruzione di una comunità accessibile. Si è conclusa il 28 agosto 2026, a Pianette di Santa Caterina Albanese, la prima edizione di “Comune in Movimento”, iniziativa rivolta in particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Il progetto è stato promosso dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Davide Bufano, in collaborazione con l’assistente sociale del Comune Antonello Canonico e con l’associazione La Gioia ODV. Lo slogan scelto per accompagnare le attività è stato «Insieme per una comunità inclusiva e senza barriere».

Laboratori e momenti di socialità

Il programma ha alternato laboratori didattici, attività ricreative, momenti di convivialità e occasioni di confronto. Al centro dell’iniziativa sono state poste la partecipazione attiva delle persone con disabilità e la necessità di rafforzare servizi e relazioni capaci di sostenerne l’autonomia.

L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è stato quello di superare una rappresentazione esclusivamente assistenziale della disabilità, riconoscendo a ogni partecipante un ruolo nella vita sociale della comunità.

Le attività hanno coinvolto numerosi ragazzi, chiamati anche a esprimere le proprie riflessioni durante l’incontro dedicato all’inclusione. Il dibattito ha preceduto il concerto conclusivo e ha offerto uno spazio di ascolto sulle difficoltà quotidiane, sulle barriere ancora presenti e sulle possibili azioni da sviluppare sul territorio.

Il concerto dei Dance Tarantella

La serata finale si è svolta lungo la strada provinciale 270, nella località Pianette, con il concerto dei Dance Tarantella. Alle persone con disabilità coinvolte nel progetto è stata riservata una postazione dedicata per assistere allo spettacolo.

Secondo la stima comunicata dagli organizzatori, l’evento avrebbe richiamato oltre 12mila persone. Il dato non risulta accompagnato, al momento, da una rilevazione certificata e va quindi considerato come una valutazione fornita dai promotori.

Il concerto, a ingresso gratuito, era stato inserito nel programma conclusivo già presentato dal Comune e anticipato da Cosenza Channel.

Il saluto della Regione Calabria

Alla giornata conclusiva ha partecipato anche Francesca Ponticello, intervenuta in rappresentanza della struttura dell’assessora regionale Pasqualina Straface. Ponticello ha portato il saluto della Regione Calabria e consegnato una lettera nella quale è stato riconosciuto il valore dell’iniziativa dedicata all’inclusione sociale.

Il sindaco Davide Bufano, il cui incarico è confermato dal portale istituzionale del Comune, ha annunciato l’intenzione di organizzare una seconda edizione. La prospettiva è dare continuità al progetto e trasformarlo in un percorso stabile di partecipazione, ascolto e rimozione delle barriere.