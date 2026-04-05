Tra caro benzina e aumento dei prezzi, gli italiani non rinunciano a partire ma scelgono viaggi brevi e gite fuori porta soprattutto in Italia

Pasqua e Pasquetta restano uno dei momenti dell’anno in cui gli italiani si muovono di più, ma il 2026 racconta un turismo diverso rispetto al passato: viaggi più brevi, spostamenti vicini a casa, attenzione alle spese e molte gite fuori porta. Nonostante l’incertezza economica, l’aumento dei prezzi e il caro carburante, gli italiani non rinunciano a muoversi, ma cambiano modo di viaggiare.

Secondo le stime sul turismo pasquale 2026, saranno tra i 9 e i 10,8 milioni gli italiani in viaggio durante le festività, un numero importante ma leggermente inferiore ad alcuni anni precedenti, segno di una maggiore prudenza nei consumi e nelle spese per il tempo libero.

Viaggi brevi e turismo di prossimità

Il dato più interessante riguarda la durata dei viaggi. Le vacanze di Pasqua 2026 saranno soprattutto brevi: la maggior parte degli italiani partirà per due o tre giorni, spesso senza allontanarsi troppo da casa. Si parla sempre più di turismo di prossimità, cioè viaggi nella propria regione o in quelle vicine, con spostamenti brevi e prenotazioni last minute.

Molti italiani, infatti, non faranno una vera vacanza ma organizzeranno gite fuori porta per Pasquetta, picnic, scampagnate, visite a borghi, città d’arte, mare o montagna. Le mete preferite restano i borghi, le località di mare, le città d’arte e le zone montane, mentre cresce anche il turismo all’aria aperta, come campeggi, agriturismi e glamping.

Gli italiani resteranno soprattutto in Italia

Il dato più chiaro riguarda le destinazioni: la grande maggioranza degli italiani resterà nel Paese. Secondo le stime, l’84% di chi viaggerà per Pasqua rimarrà in Italia, il 9% sceglierà una destinazione europea e solo il 7% andrà fuori Europa.

Questo significa che Pasqua si conferma una festa legata soprattutto al turismo interno, alle seconde case, alle visite ai parenti e ai viaggi brevi. Molti italiani, infatti, approfittano delle festività per raggiungere familiari o amici e trascorrere qualche giorno fuori città senza sostenere costi troppo elevati.

Crisi economica e caro benzina cambiano le abitudini

A incidere sulle scelte di viaggio ci sono anche la situazione economica e il costo della vita. Inflazione, caro carburanti, aumento dei prezzi di ristoranti e alberghi stanno spingendo molte famiglie a ridurre la durata delle vacanze o a scegliere soluzioni più economiche, come case vacanza, agriturismi o gite giornaliere.

Proprio per questo motivo il tutto esaurito nelle località turistiche non è ancora generalizzato: molte destinazioni non registrano il pienone proprio perché i turisti tendono a prenotare all’ultimo momento o a ridurre i giorni di permanenza.

In pratica, si viaggia ancora, ma si spende meno e si resta meno tempo fuori casa.

Pasqua sempre più simile a un weekend lungo

Negli ultimi anni Pasqua si sta trasformando sempre più in un lungo fine settimana di primavera. Non è più soltanto il pranzo in famiglia, ma neanche una vera vacanza lunga. È una via di mezzo: due o tre giorni fuori casa, spesso in Italia, spesso vicino casa.

Secondo le indagini sul turismo primaverile, la motivazione principale del viaggio resta stare con famiglia e amici, più che la vacanza vera e propria. Quasi il 70% degli italiani viaggia proprio per trascorrere tempo insieme durante le festività.

Il vero protagonista resta Pasquetta

Se la domenica di Pasqua è ancora legata alla famiglia, il vero giorno degli spostamenti resta il lunedì di Pasquetta. È la giornata delle scampagnate, delle gite fuori porta, del mare fuori stagione, della montagna e dei picnic. È qui che si concentra il turismo di un giorno, quello che muove milioni di persone senza necessariamente generare pernottamenti, ma che riempie ristoranti, agriturismi, parchi, borghi e località turistiche.