Pasqua e Pasquetta a Cosenza e dintorni. Proponiamo alcune cose da vedere nella città dei bruzi nel periodo delle festività pasquali. Cosenza, com’è noto, è una città ricca di storia e cultura. Nel corso del tempo si è evoluta dal punto di vista urbanistico, grazie alla realizzazione di un’area pedonale che parte da piazza Bilotti e arriva fino a Piazza dei Bruzi, il cosiddetto salotto di Cosenza.

Centro Storico

Dedica del tempo per esplorare il suggestivo centro storico di Cosenza, con le sue strette strade medievali, i palazzi storici e le chiese antiche. Passeggiare per il centro di Cosenza vi permetterà di scoprire l’atmosfera unica della città, nella speranza che siano delle belle giornate di sole. Senza dubbio non può mancare la visita al Duomo di Cosenza, dedicato a San Pietro e considerato uno dei principali luoghi di culto della città. La sua architettura risale al XII secolo e l’interno è decorato con opere d’arte e affreschi di grande valore storico e artistico. Si trova nel centro storico della città, nella cosiddetta “Cosenza Vecchia“, e ci si può arrivare anche a piedi da Piazza dei Bruzi, arrivando fino a piazza dei Valdesi, per poi salire verso Corso Telesio.

Corso Mazzini

Tra le cose da fare a Cosenza nei giorni di Pasqua e Pasquetta c’è senza dubbio una passeggiata lungo il Corso Mazzini, la principale via dello shopping di Cosenza, ma non solo. Sono presenti tanti negozi, bar e ristoranti. È un ottimo posto per immergersi nella vita quotidiana della città e assaporare la sua atmosfera vibrante. Sarà possibile ammirare anche le fontane di Via Arabia, e le varie sculture del Mab.

Piazza XV Marzo

Se decidete di passare i giorni di Pasqua e Pasquetta a Cosenza non potete non vedere piazza XV Marzo, sede della Provincia di Cosenza e del teatro “Rendano“. È senza dubbio una delle piazze principali di Cosenza, in cui si può accedere alla “Villa Vecchia“, dove potresti trovare eventi pasquali o mercatini locali durante le festività. È anche un ottimo punto di partenza per esplorare i dintorni e recarsi a piedi nei pressi del Castello Svevo o scendere in direzione Duomo.

Escursione nel Parco Nazionale della Sila

Non può assolutamente mancare una tappa in Sila. Il Parco Nazionale presenta uno scenario incredibile. dove è possibile immergersi nella natura. Da Cosenza si può percorrere la “Silana-Crotonese” e scegliere se visitare la località di Camigliatello Silano o Lorica. Ma si può pensare pure di far tappa a San Giovanni in Fiore. In Sila inoltre si può fare trekking, mountain bike o semplicemente rilassarti nella splendida campagna calabrese.