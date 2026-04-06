Pasquetta non significa necessariamente grigliata di carne. Sempre più persone scelgono un menù vegetariano anche per la tradizionale gita fuori porta del lunedì dell’Angelo, puntando su piatti semplici da trasportare, buoni anche freddi e facili da condividere. La Pasquetta vegetariana diventa così un picnic ricco di sapori, colori e piatti della tradizione rivisitati in chiave senza carne.

Un menù vegetariano da Pasquetta deve essere pratico, preparabile anche il giorno prima e facilmente trasportabile in contenitori o teglie. L’ideale è organizzare un pranzo fatto di piatti unici, torte salate, insalate di cereali, verdure grigliate e dolci semplici.

Tra i piatti più adatti per una Pasquetta vegetariana ci sono sicuramente la torta salata ricotta e spinaci, la torta rustica con patate e mozzarella, la quiche zucchine e formaggio, oppure una pizza rustica con peperoni e melanzane. Sono piatti perfetti perché si mangiano anche freddi e si trasportano facilmente.

Molto pratiche anche le insalate di riso vegetariane, con pomodorini, mozzarella, olive, mais e uova sode, oppure le insalate di farro o orzo con zucchine grigliate, feta, ceci e carote. Ottimo anche il cous cous di verdure con peperoni, zucchine, melanzane e ceci.

Se si organizza una grigliata, le alternative vegetariane non mancano: si possono portare melanzane grigliate, zucchine grigliate, peperoni arrostiti, funghi alla brace, pannocchie, patate avvolte nella stagnola, ma anche burger vegetali, spiedini di verdure o scamorza alla piastra.

Per completare il menù si possono preparare polpette di melanzane, polpette di ricotta, frittata di patate, frittata di zucchine, uova sode, bruschette con pomodoro, bruschette con crema di olive o hummus di ceci con pane tostato.

Per i dolci, perfetti da portare in gita sono la crostata alla marmellata, la torta di mele, il ciambellone, i biscotti fatti in casa, oppure una macedonia di fragole, frutta di stagione o la colomba pasquale.

Un esempio di menù completo vegetariano per Pasquetta può essere: torta salata ricotta e spinaci, insalata di farro con verdure, melanzane e zucchine grigliate, polpette di melanzane, bruschette al pomodoro, formaggi e pane casereccio, crostata e fragole. Un menù semplice, economico e perfetto per una giornata all’aperto.

Alla fine, che sia carne o verdure, la Pasquetta resta sempre la stessa: una coperta stesa sull’erba, amici, parenti, il pallone, la musica e il pranzo condiviso all’aria aperta.