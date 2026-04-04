Scattano modifiche alla viabilità in occasione della Passione Vivente a Caloveto in programma domenica 5 aprile in Piazza dei Caduti. Per garantire sicurezza, ordine pubblico e regolare svolgimento della manifestazione, il Comune ha disposto con ordinanza sindacale il divieto di transito e di sosta nelle aree interessate dall’evento.

Il provvedimento, adottato su richiesta della Parrocchia San Giovanni Calibita e dopo il confronto con la Polizia Locale, stabilisce il divieto di transito in Piazza dei Caduti dalle ore 17 alle ore 22. Previsto inoltre il divieto di sosta in via Vittorio Emanuele dalle ore 9 alle ore 22.

Per i residenti in via Sant’Antonio, in località Pedale e nelle zone collegate a Piazza dei Caduti, l’ordinanza prevede un percorso alternativo. L’accesso sarà consentito da Vico IV Rimembranza con prosecuzione su via Aldo Moro, così da garantire il collegamento con le abitazioni anche durante lo svolgimento della manifestazione.

Le deroghe saranno ammesse solo in casi straordinari. Rientrano tra questi le emergenze sanitarie, gli interventi di pronto soccorso, oltre ai casi che riguardano persone con disabilità o soggetti già muniti di specifica autorizzazione.

«Si tratta – dichiara il Sindaco Umberto Mazza – di misure necessarie per coniugare lo svolgimento ordinato di un evento molto partecipato con la sicurezza dei cittadini e la gestione della viabilità».

L’ordinanza è stata pubblicata sull’Albo Pretorio comunale e nelle aree interessate sarà predisposta apposita segnaletica. I controlli sul rispetto del provvedimento saranno affidati alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine.