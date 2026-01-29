Disponibili in 228 uffici postali e su conti, libretti e Postepay Evolution con accredito

Le pensioni di febbraio saranno in pagamento a partire da lunedì 2 in tutti i 228 uffici della provincia di Cosenza. Lo comunica Poste Italiane, che conferma l’avvio delle operazioni sia allo sportello sia attraverso gli strumenti di accredito elettronico.

Dal 2 del mese le somme saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta e Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito diretto. In questi casi sarà possibile prelevare il contante dagli ATM Postamat presenti sul territorio provinciale, senza necessità di recarsi allo sportello, utilizzando la Carta di Debito associata al conto o al libretto oppure la stessa Postepay Evolution.

Poste evidenzia anche una tutela aggiuntiva per chi utilizza le carte di debito collegate a conti e libretti: è prevista una polizza assicurativa gratuita che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno per i furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo, sia effettuato allo sportello sia tramite ATM Postamat.

Per ridurre le attese agli sportelli, l’azienda invita i pensionati a distribuire gli accessi durante la giornata, privilegiando — quando possibile — la tarda mattinata o le ore pomeridiane e scegliendo i giorni successivi ai primi di pagamento.