Piazza Bilotti si prepara ad accogliere nuovi elementi di arredo urbano dentro un percorso di riqualificazione che il Comune di Cosenza presenta come parte di una visione più ampia sulla qualità degli spazi pubblici. Ad annunciarlo è il sindaco Franz Caruso, spiegando che nella piazza saranno installate tre isole urbane “Harris”, strutture modulari pensate per la sosta, l’aggregazione e l’uso flessibile degli spazi.

L’intervento si inserisce nella fase successiva al ripristino della piena fruibilità della piazza, avvenuto dopo il dissequestro dell’area museale e degli spazi connessi nel novembre 2024. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di continuare a restituire valore e dignità ai luoghi simbolo della città, con soluzioni che uniscano praticità, qualità estetica e innovazione.

Franz Caruso: nuova fase per Piazza Bilotti

Nel presentare l’iniziativa, il sindaco ha sottolineato il ruolo centrale che Piazza Bilotti continua ad avere nella vita urbana di Cosenza. Si tratta di uno spazio vissuto ogni giorno come luogo di passaggio, di incontro e di relazione, e proprio per questo, secondo il primo cittadino, richiede interventi continui e mirati.

«Tre isole urbane “Harris” saranno installate in Piazza Bilotti nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione degli spazi pubblici cittadini attraverso soluzioni di design contemporaneo», ha dichiarato Franz Caruso.

Il sindaco ha spiegato che il Comune intende proseguire lungo un percorso di miglioramento dei luoghi urbani, con l’obiettivo di renderli più funzionali e più fruibili sia per i residenti sia per i visitatori.

«Con questo intervento continuiamo nel percorso di miglioramento dei luoghi urbani, con l’obiettivo di renderli più funzionali e fruibili per cittadini e visitatori. Piazza Bilotti rappresenta uno degli spazi centrali della città, utilizzato quotidianamente come punto di incontro e di passaggio, e per questo necessita di interventi costanti e mirati», ha aggiunto.

Dopo il dissequestro, nuovi arredi per la piazza

Nel ragionamento del sindaco, la nuova installazione si colloca in continuità con il recupero della piena utilizzabilità della piazza, avvenuto nei mesi scorsi.

«Dopo il ripristino della piena fruibilità della piazza, avvenuto a seguito del dissequestro dell’area museale e degli spazi connessi nel novembre 2024, stiamo portando avanti una nuova fase di interventi orientati a coniugare praticità, qualità estetica e innovazione. L’Isola Harris si inserisce in questa visione come uno spazio pensato per la sosta, l’aggregazione e l’utilizzo flessibile», ha spiegato Franz Caruso.

L’intervento viene quindi presentato come un tassello di una strategia più ampia di rigenerazione urbana, con particolare attenzione al decoro e alla vivibilità degli spazi aperti.

Decoro urbano e attrattività della città

Il sindaco ha collegato l’arrivo delle nuove isole urbane anche a una visione complessiva della città, in cui la cura degli spazi pubblici diventa parte del benessere quotidiano e dell’attrattività urbana.

«Proseguiamo inoltre con interventi dedicati al decoro urbano e alla cura degli spazi pubblici, nella convinzione che ambienti ordinati e ben progettati possano contribuire al benessere quotidiano. L’obiettivo è rendere la città sempre più accogliente e funzionale, valorizzando in modo equilibrato piazze, strade e luoghi di interesse, anche in un’ottica di attrattività complessiva», ha affermato.

Nella parte finale del suo intervento, Franz Caruso ha poi rivolto un invito diretto a cittadini e visitatori.

«Invitiamo cittadini e visitatori a vivere questi spazi, pensati per favorire momenti di incontro e condivisione all’interno di un contesto urbano in evoluzione», ha concluso.

Come saranno le nuove isole urbane Harris

Dal punto di vista tecnico, l’Isola Harris viene descritta come una struttura modulare multifunzionale realizzata in WPC (Wood Plastic Composite) con supporti in acciaio Corten. Ogni modulo misura 3 per 7 metri ed è dotato di illuminazione LED integrata e fioriere incorporate.

Il design punta su sedute ampie ed ergonomiche, pensate per favorire la socialità e l’uso collettivo dello spazio. La struttura è stata immaginata anche per un utilizzo flessibile, così da poter ospitare piccoli eventi o iniziative pubbliche all’interno della piazza.