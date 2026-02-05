Il Patriarca di Gerusalemme al Teatro Rendano per il Rotary Rende: incontro pubblico e cena solidale per Gaza seguiti da LaC Tv e pagine social

Il Rotary Club Rende comunica con soddisfazione l’elevato numero di prenotazioni registrate in vista dell’incontro pubblico con Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, in programma mercoledì 12 febbraio 2026 presso il Teatro comunale A. Rendano di Cosenza.

Alla grande partecipazione all’evento pomeridiano si affianca la significativa adesione alla Cena di solidarietà per la Terra Santa, prevista nella stessa serata, alla quale hanno risposto numerosi soci, imprenditori, professionisti calabresi e cittadini. L’iniziativa sarà seguita da LaC Network con una diretta a partire dalle 17.30 sul canale 11 di LaC Tv e con collegamenti social sulle pagine Facebook di LaCNews24 e Cosenza Channel.

Il presidente del Rotary Club Rende, Sergio Mazzuca, primo promotore dell’evento, ha registrato un vero e proprio boom di richieste di partecipazione, accompagnato da numerose offerte spontanee di solidarietà. Un segnale concreto della sensibilità del mondo rotariano e dell’intero territorio verso la drammatica condizione dei bambini di Gaza, vittime innocenti del conflitto in corso.

Il progetto di sostegno alla Terra Santa, suggerito da don Giacomo Tuoto e portato avanti con determinazione dal presidente Mazzuca, trova il suo compimento nella visita del Patriarca di Gerusalemme alla Diocesi di Cosenza, coordinata da Simone Tropea, in occasione della festa patronale della Madonna del Pilerio. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto Interclub che coinvolge dieci Rotary Club del Distretto 2102: Rende, Cosenza, Riviera dei Cedri, Cosenza Nord, Presila Cosenza Est, Montalto Uffugo Valle del Crati, Mendicino Serre Cosentine, E-Club Calabria International, Cosenza Sette Colli e Belvedere Alto Tirreno Cosentino.

Un’azione corale che testimonia la capacità del Rotary di operare in maniera unitaria e strutturata su progetti di alto valore umanitario, in continuità con le precedenti iniziative di solidarietà già avviate nei mesi scorsi a favore della Terra Santa. Anche in questa occasione, la somma raccolta sarà formalmente consegnata al Cardinale Pizzaballa nel corso dell’evento pomeridiano al Teatro Rendano.

Il programma della giornata prevede, alle 17.30, l’incontro pubblico con il Patriarca di Gerusalemme, che ha già raggiunto il tutto esaurito con 800 posti disponibili. Sarà un momento di dialogo e testimonianza sulla Terra Santa, sulla pace possibile e sul ruolo delle comunità civili e religiose in un contesto internazionale segnato da profonde tensioni. Alle 20.30 si terrà la Cena di solidarietà, il cui ricavato sarà destinato a iniziative umanitarie a favore dei bambini più poveri di Gaza, coordinate dal Patriarcato di Gerusalemme.

«Il tutto esaurito, l’altissimo numero di richieste e la partecipazione compatta di dieci Rotary Club – dichiara il presidente Sergio Mazzuca – dimostrano come il Rotary, quando opera unito, riesca a trasformare la solidarietà in azioni concrete e immediatamente efficaci. La presenza del Cardinale Pizzaballa a Cosenza rappresenta un momento di straordinario valore umano, morale e rotariano».

L’evento si svolgerà secondo modalità organizzative condivise con la Segreteria del Cardinale Pizzaballa. Il Rotary Club Rende ringrazia tutti i Club aderenti, i soci, gli imprenditori e i cittadini che, anche oltre la disponibilità dei posti, hanno manifestato vicinanza e sostegno, confermando il ruolo del Rotary come punto di riferimento per la solidarietà organizzata e il servizio alle comunità più fragili.