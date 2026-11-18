Il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’impugnazione dell’avvocato Gianluca Serravalle. Il 47enne di Corigliano-Rossano è indagato nel filone sulle presunte irregolarità nelle pratiche del Decreto flussi

Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato l’ordinanza cautelare nei confronti di Santo Straface, 47enne di Corigliano-Rossano coinvolto nell’inchiesta antimafia Ginestra. La decisione è arrivata nel pomeriggio del 18 novembre, con l’accoglimento del ricorso presentato dal difensore, l’avvocato Gianluca Serravalle.

Straface era stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nell’ambito dell’operazione eseguita dai carabinieri il 28 ottobre. In quella circostanza erano state applicate complessivamente 41 misure cautelari, delle quali 24 in carcere e 17 ai domiciliari.

I provvedimenti erano stati emessi dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, Fabiana Giacchetti, su richiesta della Dda di Catanzaro.

La posizione di Straface riguarda il filone investigativo su un presunto giro d’affari illecito legato ai click day e alle pratiche del Decreto flussi per l’ingresso dei lavoratori migranti. Secondo la ricostruzione della Dda, l’attività sarebbe stata gestita insieme a esponenti della ’ndrangheta indicati dagli inquirenti come guidati da Damiano Pepe, 64 anni, detto «Tripolino».

Il Riesame ha ora accolto l’impugnazione della difesa, annullando la misura applicata al 47enne.