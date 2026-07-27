Controlli straordinari dei Carabinieri nel fine settimana a Paola e San Lucido, dove la Compagnia dell'Arma ha intensificato la vigilanza nelle aree maggiormente interessate dalla movida estiva. L'obiettivo dell'operazione è stato quello di prevenire episodi di devianza sociale e giovanile e garantire condizioni di sicurezza nei luoghi più frequentati da residenti e turisti.

Nel corso delle attività, i militari hanno arrestato un cittadino romeno di 20 anni, residente a Cosenza e già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il giovane sarebbe stato sorpreso a bordo di una bicicletta elettrica appena sottratta da uno stabilimento balneare. Alla vista dei militari avrebbe tentato la fuga a piedi, opponendo resistenza prima di essere bloccato. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto disponendo nei suoi confronti l'obbligo di firma quotidiano.

Nel corso dei controlli è stato inoltre denunciato in stato di libertà un ventiquattrenne di Fuscaldo, trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 16 centimetri e di diverse dosi di cocaina e hashish già suddivise, ritenute dagli investigatori destinate allo spaccio. Le accuse ipotizzate sono porto abusivo di armi e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A San Lucido i militari hanno contestato una sanzione amministrativa di 333,33 euro al titolare di un locale per aver somministrato bevande alcoliche a una minorenne.

Infine, un giovane di Paola è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza: nei suoi confronti è scattato il ritiro della patente con sospensione per tre mesi. Un residente di San Lucido è stato invece sanzionato con una multa di 102 euro per ubriachezza molesta.

L'Arma dei Carabinieri ha reso noto che i servizi straordinari di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane con l'obiettivo di garantire un regolare svolgimento della movida estiva e il rispetto delle norme a tutela della sicurezza pubblica.