Ha ripreso vigore oggi l'incendio boschivo nella zona montana del Comune di Tortora, nel Cosentino, all'interno del Parco nazionale del Pollino che è stato appiccato oltre cinque giorni fa e per il quale si credeva che gli interventi dell'antincendio aereo di sabato 25 luglio fossero stati risolutivi.

Sin dalle prime ore di questa mattina alcuni residenti della zona hanno notato colonne di fumo bianco sollevarsi dai boschi. L'incendio sta danneggiando una porzione particolarmente impervia e caratterizzata da vegetazione e alberi di alto fusto dell'area protetta, al confine con la Basilicata. Per la particolare conformazione geografica e per l'ampiezza del fronte dell'incendio le squadre di terra possono fare ben poco per contenere le fiamme.