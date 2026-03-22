Chiude la prima giornata di voto del referendum costituzionale sulla separazione delle carriere: in Calabria l’affluenza alle 23 si attesta al 35,70% (2.407 sezioni su 2.407). Il dato regionale è trainato soprattutto da Catanzaro (37,91%) e Reggio Calabria (36,44%), mentre restano più basse Crotone (31,48%) e Vibo Valentia (34,65%). La provincia di Cosenza chiude la giornata al 35,25% (882 sezioni su 882).

Calabria: la mappa provinciale alle 23

Nel dettaglio, alle 23 i numeri provinciali sono questi: Catanzaro 37,91%, Reggio Calabria 36,44%, Cosenza 35,25%, Vibo Valentia 34,65%, Crotone 31,48%. Un quadro che conferma un’affluenza intermedia, con differenze comunque contenute tra i territori.

Provincia di Cosenza: il dato e i comuni più partecipativi

Nel Cosentino la soglia del 35% viene superata in diversi centri. Tra i picchi più alti spiccano Marzi (53,49%), Cellara (50,84%), Panettieri (49,63%), Santo Stefano di Rogliano (48,84%), Rogliano (47,99%), Lappano (47,71%), Piane Crati (46,37%) e Castrolibero (46,10%).

Tra i comuni più grandi, l’affluenza è sostenuta nell’area urbana: Cosenza città chiude al 41,98%, Rende al 43,91%, Montalto Uffugo al 39,53%, Mendicino al 40,16%, Castrovillari al 36,86% e Paola al 37,23%. Più basso il dato di Corigliano-Rossano (27,94%), uno dei centri più popolosi della provincia.

I valori più bassi

All’estremo opposto restano alcuni comuni con percentuali contenute: Terravecchia (19,02%), Albidona (22,12%), Altomonte (24,53%), Fiumefreddo Bruzio (23,66%), Longobardi (23,43%), San Lucido (25,57%).

Prossimo aggiornamento: il dato definitivo

La giornata si chiude con l’affluenza delle 23, ma il quadro definitivo sarà completato con la rilevazione finale di domani alle 15, che certificherà la partecipazione complessiva al voto al termine della seconda giornata.