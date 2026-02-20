Il gruppo promotore ha annunciato l’avvio di una serie di appuntamenti pubblici finalizzati a informare i cittadini sui contenuti del quesito referendario e sulle ragioni a sostegno del voto favorevole. Gli incontri, che si terranno nelle prossime settimane, saranno momenti di approfondimento e confronto aperti alla comunità

Si è ufficialmente costituito a Scalea il Comitato per il “Sì” al referendum sulla separazione delle carriere, in vista della consultazione prevista per il 22 e 23 marzo. È quanto si legge in un comunicato stampa affidato agli organi di stampa.

Il gruppo promotore ha annunciato l’avvio di una serie di appuntamenti pubblici finalizzati a informare i cittadini sui contenuti del quesito referendario e sulle ragioni a sostegno del voto favorevole. Gli incontri, che si terranno nelle prossime settimane, saranno momenti di approfondimento e confronto aperti alla comunità.

Partecipazione consapevole

«L’obiettivo – spiegano dal Comitato – è favorire una partecipazione consapevole, offrendo strumenti di conoscenza e occasioni di dialogo su un tema che riguarda l’assetto della giustizia nel nostro Paese».

Il calendario dettagliato degli eventi sarà diffuso nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Comitato.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di informazione e mobilitazione promosse a livello nazionale in vista del referendum.