Riceviamo e pubblichiamo:

“Con riferimento all’articolo pubblicato nei giorni scorsi dalla testata giornalistica on line “Cosenza Channel”, a firma di Alessia Principe, ritengo doveroso, a beneficio dell’opinione pubblica, ristabilire la verità.

“La ricostruzione propalata nell’articolo è un evidente tentativo di mettere sotto accusa l’Amministrazione che mi onoro di guidare e il Teatro di tradizione della città e racconta solo una parte della storia recente del Rendano, ma, si sa, una storia raccontata a metà rischia di diventare una verità distorta.

E’ bene partire, quindi, da un dato: la nostra Amministrazione si è insediata a novembre del 2021 e non può essere chiamata in causa per la mancanza di finanziamenti ministeriali che risale, invece, nel tempo.

Non si possono, pertanto, attribuire ad un'Amministrazione responsabilità che affondano le radici in periodi precedenti, tanto più quando si eredita un Comune in dissesto finanziario, dichiarato nel 2019, senza risorse in cassa, con debiti pesantissimi, servizi ridotti al minimo e una macchina amministrativa al collasso per mancanza di personale. Ciò nondimeno, già nel 2022, abbiamo fatto ripartire la lirica, ottenendo 90.000 euro di contributo ministeriale e realizzando due opere, “Rigoletto” e “Don Pasquale”, con quattro rappresentazioni e le recite scolastiche. Ma non ci siamo fermati qui, avendo istituito l'Orchestra Sinfonica Brutia, oggi protagonista di un autonomo percorso di finanziamento ministeriale. A questo si aggiungano gli oltre 1,3 milioni di euro investiti per riqualificare il Teatro Rendano, intervenendo su sicurezza, impianti, facciata e spazi interni.



Sulla candidatura ministeriale 2025-2027 non intendiamo nasconderci dietro a un dito. Il progetto non ha raggiunto la soglia prevista per il riconoscimento ex articolo 17, riservato ai teatri di tradizione. Ma questo non ha significato cancellare la programmazione del teatro, né abbandonarla. Si è percorsa la strada del finanziamento riservato alla lirica ordinaria, garantendo continuità all'attività. Sia altrettanto chiaro: il riconoscimento di Teatro di Tradizione è cosa distinta dall’accesso ai contributi di una specifica annualità o di un triennio. Il Rendano non ha perso, pertanto, la propria identità, né il proprio riconoscimento.



C'è poi un aspetto che non può essere ignorato: il verbale ministeriale elaborato dopo la disamina della candidatura 2025/2027 riservata ai teatri di tradizione, riporta i punteggi, ma non offre una motivazione narrativa sufficientemente articolata per ricostruire nel dettaglio le ragioni della valutazione. Non siamo qui a riferire di motivazioni che la Commissione ministeriale non ha esplicitato, ma è inaccettabile che lo facciano altri, con ricostruzioni fantasiose o che attribuiscano agli atti motivazioni che non contengono. La candidatura del Teatro Rendano è stato il doveroso tentativo per un'istituzione che ha titolo a concorrere, consentendo di avviare un'interlocuzione con il Ministero ed un percorso di crescita in vista del prossimo triennio 2028-2030. Nel frattempo non staremo con la mani in mano, ma lavoreremo per rafforzare produzione, professionalità, coproduzioni e sostenibilità economica.



Quanto alla stagione lirica, più che delegarne il gradimento ad affrettati giudizi sulla veste grafica di un manifesto o di una locandina – che resta un giudizio di tipo personale - più utile sarebbe esercitare il diritto di critica sulla qualità del programma, delle opere in cartellone, delle produzioni e dei contenuti o delle scelte artistiche. E’ importante, a nostro avviso, che l’articolo di Cosenza Channel sul Teatro Rendano venga aggiornato, in quanto non può passare sotto silenzio l’evidente successo e l’accoglienza riservata al primo titolo della trilogia di Beaumarchais, “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, che rappresenta l’asse portante della stagione lirica 2026. La trilogia di Beaumarchais da cui hanno tratto ispirazione Rossini, Mozart e Milhaud, rispettivamente per “Il Barbiere di Siviglia”, “Le nozze di Figaro” e “La mère coupable”, costituisce, infatti, un progetto riconoscibile, con una precisa identità che mette in relazione le tre opere nella stessa stagione, con produzioni proprie ed una prima nazionale, quella dell’opera di Milhaud, che lo qualifica ulteriormente.

Vorrei dedicare un ultimo passaggio al mancato rilascio di un’intervista che viene fatto passare quasi come uno sgarbo o come una sorta di lesa maestà. Chi mi conosce sa quanto è estesa la mia disponibilità, soprattutto con gli operatori dell’informazione ai quali non ho mai lesinato interviste e risposte al telefono, anche quando sono stato sottoposto a critiche. Se ho tardato a dare seguito alla richiesta della giornalista di “Cosenza Channel” è solo perché, in questa particolare contingenza politica e amministrativa, mi sono dovuto occupare di questioni che hanno avuto la priorità, tenendo presente che amministrare una città significa affrontare quotidianamente molteplici problemi, di carattere sociale, finanziario, ecc. e questioni anche politiche. Sarò lieto di rilasciare l’intervista richiestami, senza difficoltà alcuna, appena sarà possibile. Quel che è importante ribadire, a mio avviso, è che il mancato accesso di un teatro ad una specifica linea di finanziamento non si può trasformare in un processo o in una sentenza aprioristicamente pronunciata sulla politica culturale che abbiamo condotto in questi anni e che ha avuto come unico obiettivo la ripartenza e la rinascita delle attività del Rendano con progettualità di ampio respiro, pur nella consapevolezza che tutto è ancora perfettibile.

Non bisogna dimenticare, né rimuovere che abbiamo ereditato macerie finanziarie e amministrative e, invece di spegnere la cultura, abbiamo investito per farla ripartire. Il Rendano non è stato abbandonato: è stato rimesso al centro di un progetto di rilancio, come dimostra anche il successo della “prima” di venerdì scorso del “Barbiere di Siviglia” ed anche la replica di ieri. Il nostro lavoro non si ferma e seguiteremo su questa linea perché il Rendano possa raggiungere traguardi ancora più ambiziosi”.

Franz Caruso

Sindaco di Cosenza

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Il sindaco Franz Caruso sembra smarrire il senso dell’inchiesta. Nessuno gli ha attribuito la responsabilità degli undici anni senza fondi per i Teatri di Tradizione, né ha sostenuto che il Rendano abbia perso il suo riconoscimento. Abbiamo portato alla luce una bocciatura ministeriale risalente a giugno 2025 e mai resa pubblica dall’amministrazione.

Resta poi una domanda: quale sarà il futuro della direzione artistica alla scadenza dell’incarico, dopo il mancato raggiungimento dell’obiettivo al quale, secondo quanto inizialmente comunicato, era subordinata la nomina?

Gli applausi al Barbiere di Siviglia sono una buona notizia, ma non riscrivono le graduatorie ministeriali. Sorprende, semmai, la richiesta del sindaco di aggiornare l’inchiesta per dare conto del successo dello spettacolo. Come se un articolo sulla bocciatura di un finanziamento dovesse trasformarsi, a posteriori, nella recensione di una prima teatrale pubblicata con ampio spazio sulla nostra testata ammiraglia LaCNews24.

Quanto all’intervista, accogliamo la rinnovata disponibilità del sindaco. Nel frattempo, continueremo a fare ciò che compete alla stampa: informare in modo preciso e puntuale.(aprì)