Secondo quanto riferito da Palazzo dei Bruzi, l’interruzione è dovuta a un doppio problema tecnico. Le squadre sono al lavoro. La stima per il ritorno della corrente si riferisce al momento dell’avviso
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Un doppio problema tecnico ha interrotto la fornitura di energia elettrica nella zona di via Roma, a Cosenza. Lo comunica il Comune sulla base delle informazioni ricevute da E-Distribuzione. Le squadre della società sono al lavoro per ripristinare il servizio.
Secondo la stima fornita da E-Distribuzione, la corrente dovrebbe tornare entro un paio d’ore dall’avviso. La comunicazione non fissa un orario preciso per la riattivazione. Il Comune si è scusato con i residenti per il disagio.