Alla cerimonia sarà presente anche l’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano Monsignor Giovanni Checchinato. Era chiusa dal 2023
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Domenica alle ore 18 ci sarà la cerimonia di riapertura della Chiesa di Arcavacata alla presenza di autorità locali e dell’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano Monsignor Giovanni Checchinato. Fatto sta che riaprirà dopo 3 anni, dopo una serie di problemi e di polemiche, una delle chiese storiche e più belle di Rende. Il 17 novembre 2023 era stata chiusa per precauzione visto che alcuni stucchi decorativi del soffitto si erano danneggiati. A margine di alcuni lavori che si sono svolti nel mese di aprile scorso, il 5 luglio riaprirà finalmente al culto per tutti i devoti e i fedeli della zona e non solo.