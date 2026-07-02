Domenica alle ore 18 ci sarà la cerimonia di riapertura della Chiesa di Arcavacata alla presenza di autorità locali e dell’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano Monsignor Giovanni Checchinato. Fatto sta che riaprirà dopo 3 anni, dopo una serie di problemi e di polemiche, una delle chiese storiche e più belle di Rende. Il 17 novembre 2023 era stata chiusa per precauzione visto che alcuni stucchi decorativi del soffitto si erano danneggiati. A margine di alcuni lavori che si sono svolti nel mese di aprile scorso, il 5 luglio riaprirà finalmente al culto per tutti i devoti e i fedeli della zona e non solo.