Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile, il personale del 118 e le squadre dell’Anas per il ripristino della circolazione stradale

Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale 106 all'altezza di Fabrizio, nel comune di Corigliano Rossano. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane, alla guida di una Toyota RAV4, ha perso il controllo del mezzo in uno sbandamento autonomo, finendo fuori dalla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente prima di trasferirlo in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le squadre dell'Anas, impegnate nella messa in sicurezza della sede stradale e nel ripristino delle normali condizioni di viabilità. L'incidente ha provocato disagi alla circolazione, con rallentamenti e transito regolato fino al completamento delle operazioni di soccorso e rimozione del veicolo.