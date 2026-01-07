C’è ancora tempo fino al 14 gennaio per partecipare al bando Educational Framework, promosso dall’Ambito Territoriale Sociale n. 2 di Rende e rivolto alle famiglie con minori, con particolare attenzione a quelle che vivono condizioni di fragilità o vulnerabilità sociale.

Il progetto prevede l’attivazione di percorsi di sostegno educativo a domicilio attraverso la figura dell’educatore familiare, con l’obiettivo di prevenire situazioni di disagio, rafforzare le competenze genitoriali e accompagnare i nuclei familiari nel percorso di crescita dei figli. Un supporto concreto pensato anche per aiutare la conciliazione tra tempi di vita e impegni lavorativi.

Gli interventi, che potranno avere una durata massima di 24 mesi, includono attività educative rivolte direttamente ai minori, azioni di sostegno alla famiglia e momenti di raccordo con le agenzie socio-educative e ricreative del territorio. La tipologia e l’intensità del percorso saranno definite dal servizio sociale professionale sulla base delle esigenze rilevate.

Il bando è destinato alle famiglie residenti nei Comuni di Castiglione Cosentino, Castrolibero, Marano Marchesato, Marano Principato, Rende, Rose, San Fili, San Pietro in Guarano e San Vincenzo La Costa.

Le domande possono essere presentate entro le ore 12 del 14 gennaio, tramite Pec agli indirizzi dei Comuni di residenza oppure consegnate a mano presso gli sportelli dei servizi sociali comunali. Il modello di partecipazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Rende.

Un’ultima settimana, dunque, per accedere a un’opportunità che punta a rafforzare il benessere educativo e relazionale delle famiglie del territorio.