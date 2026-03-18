Sabato 21 marzo 2026, alle ore 17.00, presso la prestigiosa Sala “De Cardona” della BCC Mediocrati di Rende, l’Associazione Convegni di Cultura “Maria Cristina di Savoia” di Cosenza conferirà il prestigioso Premio “Antonio Alimena”, giunto alla sua XIV edizione, al dottor Nicola Paldino, presidente della BCC Mediocrati. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “120 anni di valore condiviso: l’etica della cooperazione tra storia, territorio e futuro”, filo conduttore degli interventi e delle riflessioni che animeranno l’incontro.

Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali della presidente dell’associazione promotrice, la dottoressa Maria Pia Galasso, del presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli, del sindaco di Rende Sandro Principe e del sindaco di Cosenza Franz Caruso. Sono quindi previsti gli interventi di monsignor Francesco Savino, vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio e vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, di Salvatore Perugini, già sindaco di Cosenza, e dello stesso Nicola Paldino. A moderare l’incontro sarà il giornalista Franco Laratta, direttore responsabile di LaC Tv.

Nel corso della serata è previsto anche un intermezzo musicale con il soprano Nicoletta Guarasci, accompagnata al pianoforte dal maestro Luigi Vincenzo. La Commissione ha inteso premiare una leadership capace di coniugare solidità economica e progresso sociale. In particolare, è stato evidenziato il primato nazionale della BCC Mediocrati nel campo della parità di genere, testimoniato dalla certificazione UNI/PdR125:2022 e da una governance a maggioranza femminile.

«Il presidente Nicola Paldino rappresenta un esempio luminoso di come il sistema bancario possa farsi motore di inclusione e di welfare territoriale», ha dichiarato la presidente dell’associazione Maria Pia Galasso. La manifestazione si svolge con il patrocinio della Provincia di Cosenza e delle città di Cosenza e Rende, con il sostegno della BCC Mediocrati.