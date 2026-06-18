Se ne occuperanno i dipendenti di Rende Servizi, organizzati in sette squadre, di cui tre costituite dai nuovi assunti
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Pulizia del verde: il calendario degli interventi
Prosegue la pubblicazione degli interventi per la pulizia del verde pubblico sulla base di una preventiva condivisione tra l’Amministrazione e gli uffici comunali e Rende Servizi, il braccio operativo del Comune.
Con la pubblicazione degli interventi sul territorio contiamo di rendere trasparente l’attività di manutenzione del verde e, allo stesso tempo, più efficienti gli interventi, oggi possibili grazie all’incremento di forza lavoro.
Se ne occuperanno i dipendenti di Rende Servizi, organizzati in sette squadre, di cui tre costituite dai nuovi assunti.
Di seguito l’elenco degli interventi, iniziati il 17 giugno:
Squadra 1
Mercoledì 17 giugno: via Catanzaro a recupero;
Giovedì 18 giugno: via Verdi (da incrocio via Cavour in direzione Quattromiglia);
Venerdì 19 giugno: via Verdi (da incrocio via Cavour in direzione Quattromiglia);
Sabato 20 giugno: via Verdi (da incrocio via Cavour in direzione Quattromiglia);
Lunedì 22 giugno: via Verdi (da incrocio via Cavour in direzione Quattromiglia);
Martedì 23 giugno via Verdi (da incrocio via Cavour sino al semaforo di via Volta).
Squadra 2
Mercoledì 17 giugno: via Costantinopoli (sopra e sotto strada) e, a seguire, tutto il Centro Storico;
Giovedì 18 giugno: via Costantinopoli (sopra e sotto strada) e, a seguire, tutto il Centro Storico;
Venerdì 19 giugno: via Costantinopoli (sopra e sotto strada) e, a seguire, tutto il Centro Storico;
Sabato 20 giugno: via Costantinopoli (sopra e sotto strada) e, a seguire, tutto il Centro Storico;
Lunedì 22 giugno: via Bell’Arintha (sopra e sotto strada) e, a seguire, tutto il Centro Storico;
Martedì 23 giugno: via Bell’Arintha (sopra e sotto strada) e, a seguire, tutto il Centro Storico.
Squadra 3
Mercoledì 17 giugno: contrada Santo Stefano (tutta);
Giovedì 18 giugno: contrada Santo Stefano (tutta);
Venerdì 19 giugno: contrada Santa Chiara (tutta);
Sabato 20 giugno: contrada Santa Chiara (tutta);
Lunedì 22 giugno: via Pertini;
Martedì 23 giugno: via Pertini.
Squadra 4
Mercoledì 17 giugno: contrada Santa Chiara (tutta);
Giovedì 18 giugno: contrada Santa Chiara (tutta);
Venerdì 19 giugno: contrada Santa Chiara (tutta);
Sabato 20 giugno: contrada Santa Chiara (tutta);
Lunedì 22 giugno: Viale Principe;
Martedì 23 giugno: Viale Principe.
Squadra 1 (nuova)
Mercoledì 17 giugno: via Don Minzoni;
Giovedì 18 giugno: via Don Minzoni;
Venerdì 19 giugno: Commenda (tutta);
Sabato 20 giugno: Commenda (tutta);
Lunedì 22 giugno: Commenda (tutta);
Martedì 23 giugno: Commenda (tutta).
Squadra 2 (nuova)
Mercoledì 17 giugno: da via Leonardo da Vinci a completamento;
Giovedì 18 giugno: ponte sull’Emoli;
Venerdì 19 giugno: via Rossini;
Sabato 20 via Rossini;
Lunedì 22 giugno: via Rossini;
Martedì 23 giugno: via Rossini fino a via don Minzoni.
Squadra 3 (nuova)
Mercoledì 17 giugno: Arcavacata (tutta);
Giovedì 18 giugno: Arcavacata (tutta);
Venerdì 19 giugno: A Arcavacata (tutta);
Sabato 20 giugno: Arcavacata (tutta);
Lunedì 22 giugno: Arcavacata tutta;
Martedì 23 giugno: Arcavacata a completamento.
Una squadra meccanizzata supporterà tutte le altre squadre e resterà, comunque, in giro su tutto il territorio comunale, con attenzione particolare a tutte le scuole dell’infanzia per attività all’aperto, sl parco fluviale sull’Emoli (lato Quattromiglia), alla pista ciclabile in zona Marchesino, alla SS107 a partire da tutti gli svincoli da Cosenza a San Fili.
Sono previsti, inoltre, rattoppi stradali in via Vallone, via Settimio Gargano e sulla base di apposite segnalazioni o necessità.