I materiali esposti mettono in luce il valore della partecipazione democratica e il ruolo fondamentale dei cittadini nella costruzione della nuova Italia repubblicana. L’esposizione sarà visitabile dal 1° giugno al 17 luglio 2026

In occasione dell’80esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, l’Archivio di Stato di Cosenza presenta la mostra documentaria “Dal voto alla Repubblica”, dedicata al referendum istituzionale del 2 giugno 1946, passaggio decisivo nella storia democratica del Paese. Attraverso documenti originali conservati dall’Istituto, la mostra propone un percorso espositivo che racconta una delle pagine più significative della storia nazionale: il passaggio dalla monarchia alla Repubblica, sancito dalla volontà popolare.

L’esposizione sarà visitabile dal 1° giugno al 17 luglio 2026. I materiali esposti - tra documenti ufficiali, atti amministrativi e testimonianze dell’epoca - restituiscono il clima politico e sociale dell’Italia del 1946, mettendo in luce il valore della partecipazione democratica e il ruolo fondamentale dei cittadini nella costruzione della nuova Italia repubblicana.

La mostra vuole offrire al pubblico non soltanto un’occasione di approfondimento storico, ma anche un momento di riflessione sui principi democratici e sui valori costituzionali che sono alla base della Repubblica. Un’iniziativa pensata per rafforzare la memoria collettiva e promuovere una più consapevole partecipazione civica.

L’iniziativa rientra nel programma delle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica italiana e conferma l’impegno dell’Archivio di Stato di Cosenza nella tutela, valorizzazione e diffusione del patrimonio documentario del territorio. Invito alle scuole Particolare attenzione è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, invitate a partecipare attraverso visite didattiche e percorsi educativi dedicati.

La mostra offre agli studenti un’esperienza diretta di educazione alla storia e alle fonti documentarie, consentendo di conoscere da vicino il lavoro dell’archivista e il valore dei documenti come strumenti di conoscenza, ricerca e consapevolezza critica. Sono disponibili visite guidate su prenotazione, pensate per favorire l’apprendimento attivo e il coinvolgimento degli studenti.

Orari di apertura della mostra: dal lunedì al venerdì: ore 9:00/13:00; lunedì e mercoledì: apertura pomeridiana ore 15:0016:30. Sostieni la cultura con una donazione Presso la sede dell’Archivio è attivo un totem per le donazioni telematiche dedicato a chi desidera sostenere i progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico.

Con il tuo contributo sarà possibile rendere la storia sempre più accessibile, coinvolgente e vicina alla comunità, sostenendo attività di conservazione, promozione culturale e diffusione della memoria storica. Donare significa contribuire concretamente alla tutela della cultura e alla trasmissione della memoria alle future generazioni, diventando parte attiva nella salvaguardia del patrimonio storico del territorio.