Segnalazione questa mattina, intorno alle ore 9, al Lido Sant’Angelo, nei pressi dell’impianto di depurazione. Alcuni cittadini hanno documentato con foto e video la presenza di chiazze in mare, ben visibili a pochi metri dalla riva. Le immagini mostrano zone di acqua più chiara e opaca rispetto al resto della superficie, con una consistenza che sembra uniforme e leggermente schiumosa.

Il fenomeno si presenta a tratti, seguendo il movimento delle onde. I residenti della zona esprimono preoccupazione e chiedono verifiche immediate. «Vogliamo sapere cosa c’è in acqua e da dove arriva», segnalano alcuni presenti sul posto. Tra le ipotesi possibili, senza conferme ufficiali, si potrebbe trattare di residui organici, scarichi non completamente trattati oppure fenomeni naturali come fioriture di microrganismi marini o accumuli di sostanze superficiali dovuti alle correnti.

Tuttavia, la vicinanza al depuratore spinge i cittadini a sollecitare accertamenti mirati. Al momento non risultano comunicazioni da parte degli enti competenti. Si chiede l’intervento di autorità e tecnici per analisi dell’acqua e per chiarire l’origine delle chiazze. La situazione resta sotto osservazione in attesa di riscontri ufficiali.