I 59 punti raggiunti con il successo contro il Latina nella 33^ giornata di campionato, permettono al Cosenza di raggiungere un primo traguardo certo. I ragazzi di mister Buscè infatti, sono matematicamente ai playoff insieme al Catania, appurato che al Benevento manca solo la matematica per vincere il campionato e ritornare in Serie B.

A siciliani e calabresi, si aggiungeranno via via altre 7 squadre, che però, nel Girone C, saranno 8, visto che certamente sarà una squadra di questo girone (Potenza o Latina, andata 3-1), a vincere la Coppa Italia e che quindi si qualificherà anche chi arriverà all’11° posto.

Il Cosenza è ai playoff visto che la squadra attualmente 11^, ovvero il Team Altamura, ha 40 punti e 6 partite da giocare. Anche vincendole tutte, per assurdo, arriverebbe massimo a 58: i lupi non sono più raggiungibili. Dovesse vincere domani proprio contro il Team Altamura, anche la Salernitana sarebbe matematicamente qualificata ai playoff.

Le qualificate negli altri gironi

Nel Girone A, a 5 giornate dalla fine, con il Vicenza che ha già vinto il campionato, l’unica squadra già qualificata ai playoff è l’Union Brescia, attualmente al 2° posto con 59 punti.

Nel Girone B, dove ci sono 19 squadre e si giocano 36 partite, c’è invece ancora lotta per la vittoria finale, con l’Arezzo a quota 70, inseguito dall’Ascoli a 65 e dal Ravenna a 61. Queste tre squadre sono già qualificate ai playoff: due di loro li giocheranno, mentre una invece vincerà il campionato ed approderà in Serie B.