Il Rotary Club Castrovillari “I Pulinit - del Pollino” rafforza la propria presenza nella governance distrettuale con due nomine di rilievo per il prossimo anno rotariano. Carmine Pignataro e Mimmo Cortese sono stati infatti designati nella Squadra Distrettuale 2026/2027, assumendo incarichi di responsabilità che confermano il ruolo attivo e propositivo del club castrovillarese nel panorama rotariano.

Le nomine sono state ufficializzate in occasione della VI Assemblea di Formazione Distrettuale, svoltasi sabato 9 maggio nella cornice del Teatro Comunale di Vibo Valentia. L’incontro si è tenuto sotto la guida del governatore Dino De Marco e del governatore eletto Giacomo Francesco Saccomanno, in un momento dedicato alla formazione, alla leadership nei club e alla programmazione delle attività dell’annata 2026/2027.

Rotary Castrovillari, due nomine nella governance distrettuale

L’assemblea di Vibo Valentia ha rappresentato un appuntamento strategico per definire obiettivi, metodo e linee operative del prossimo anno rotariano. In questo contesto, il contributo del Rotary Club Castrovillari “I Pulinit - del Pollino” è stato valorizzato attraverso la scelta del governatore eletto Saccomanno di affidare ruoli chiave a due soci storici del sodalizio.

Carmine Pignataro assumerà l’incarico di Assistente del Governatore. A lui sarà affidato il coordinamento e il supporto dei club di Athena Krathia “Sibaritide”, Rocca Imperiale Calabria Nord Est e Trebisacce Alto Jonio Cosentino.

Mimmo Cortese, invece, è stato designato Facilitatore Distrettuale. Il suo compito sarà quello di accompagnare la crescita e lo sviluppo dei club di Cosenza, Cosenza Sette Colli e Cosenza Telesio.

Il ruolo del Club “I Pulinit - del Pollino”

Le designazioni di Pignataro e Cortese confermano il peso del Rotary Club Castrovillari all’interno del Distretto. Si tratta di incarichi che richiedono esperienza, capacità di ascolto, visione organizzativa e spirito di servizio, valori che il club rivendica come parte centrale della propria identità.

La scelta premia le competenze individuali dei due soci, ma anche il percorso collettivo di un sodalizio che negli anni si è distinto per dinamismo, partecipazione e dedizione alle attività rotariane. Il club castrovillarese entra così nel nuovo anno con un riconoscimento significativo, destinato a rafforzare ulteriormente il legame con le altre realtà del Distretto.

Gli auguri del presidente Rocco Russo

A nome del direttivo e di tutti i soci, il presidente del Club Rocco Russo ha espresso soddisfazione per le nomine e rivolto gli auguri ai due soci chiamati ai nuovi incarichi.

«A Carmine e Mimmo vanno i nostri più sentiti auguri», ha dichiarato Russo. «Siamo certi che sapranno interpretare questi nuovi compiti con la stessa determinazione e lo spirito di servizio che da sempre li contraddistinguono, contribuendo a far crescere non solo il nostro Club, ma l’intera comunità rotariana».