Per una settimana la Flai Cgil incontrerà i braccianti nei campi e nei luoghi di ritrovo. L’iniziativa, presentata a Schiavonea, affianca alla tutela sindacale il confronto con chi si occupa di casa, trasporti e accesso alle cure: bisogni che possono mantenere un lavoratore dipendente dai caporali anche dopo un cambio di occupazione

La Flai Cgil porterà le Brigate del lavoro nei campi e nei luoghi di ritrovo dei braccianti della Piana di Sibari per una settimana. L’iniziativa, presentata questa mattina a Schiavonea, punta a raggiungere i lavoratori esposti allo sfruttamento, informarli sui diritti e costruire alternative concrete alla dipendenza dai caporali.

Accanto all’assistenza sindacale, il programma mette al centro trasporti, abitazioni dignitose e accesso ai servizi. Alla conferenza stampa hanno partecipato Federica Pietramala, segretaria generale della Flai Cgil Pollino Sibaritide Tirreno, Emanuele Galossi, ricercatore della Fondazione Osservatorio Placido Rizzotto, e Piero Caroleo, impegnato nel progetto SUPREME 2.

«È il sindacato che va dai lavoratori», spiega Pietramala. Le Brigate incontreranno i braccianti direttamente nei campi, insieme ad associazioni e operatori del territorio. L’obiettivo è ascoltare le difficoltà, far emergere eventuali abusi e spiegare quali strumenti di sostegno siano disponibili, raggiungendo anche chi non si presenta spontaneamente nelle sedi sindacali.

La paura di perdere il posto resta uno degli ostacoli alla denuncia. Per Pietramala, la fiducia si costruisce offrendo risposte verificabili: accompagnare una persona fuori dallo sfruttamento significa anche permetterle di continuare a lavorare senza dover ricorrere agli stessi intermediari.

Dopo i fatti di Amendolara, riferisce la sindacalista, l’assistenza prestata ai lavoratori ha favorito una maggiore fiducia. Ma il sostegno deve proseguire: chi denuncia e trova un’altra occupazione può restare dipendente da qualcuno per raggiungere l’azienda, se manca un trasporto alternativo. Per questo la rete territoriale deve tenere insieme tutela del lavoro e bisogni quotidiani.

Il quadro descritto da Galossi riguarda l’intero Paese. Nelle campagne convivono lavoro nero, lavoro grigio e situazioni che il ricercatore definisce di «paraschiavitù». La presenza di un contratto, sottolinea, non esclude lo sfruttamento: possono esserci retribuzioni inferiori al dovuto, orari superiori a quelli previsti, mancanza di pause e ferie non rispettate.

Alle condizioni lavorative si aggiungono quelle abitative e le difficoltà negli spostamenti. Galossi segnala inoltre una trasformazione della manodopera agricola nel Mezzogiorno: diminuiscono gli italiani, soprattutto le donne, e i lavoratori comunitari, mentre cresce la presenza di persone provenienti da Paesi non comunitari, in particolare dal subcontinente indiano.

Il ricercatore chiede collaborazione tra istituzioni, ascolto del sindacato e un maggiore impegno delle imprese. Il tema, evidenzia, riguarda anche la responsabilità di chi organizza la produzione: la ricerca del profitto non può scaricare i propri costi sui lavoratori.

Una parte delle risposte passa dal polo sociale integrato che il progetto SUPREME 2 sta realizzando a Corigliano Rossano. Caroleo illustra servizi rivolti ai migranti per l’alloggio, il trasporto e l’accesso alla rete sociale territoriale. Tra gli strumenti indicati figurano voucher per la casa, collegamenti tra abitazione e lavoro e un taxi sociale.

Quest’ultimo accompagna le persone verso uffici e servizi, soprattutto Questura e strutture sanitarie. Proprio l’accesso alle cure viene indicato da Caroleo come una delle criticità maggiori, sulla quale intervenire per garantire una tutela effettiva della salute.

«Il caporale riempie un vuoto», osserva Caroleo, richiamando tre ambiti: intermediazione lavorativa, casa e trasporti. Contrastarlo richiede quindi servizi capaci di coprire quei bisogni, rapporti con le organizzazioni dei produttori e disponibilità di alloggi sicuri e salubri.

Caroleo richiama il finanziamento europeo, il ruolo della Regione Calabria e il sostegno del Comune all’attuazione locale del progetto. La collaborazione con le Brigate punta a raggiungere sul campo le persone che possono avere bisogno di questi interventi.

La settimana si concluderà con un convegno che, secondo quanto annunciato da Pietramala, coinvolgerà anche Inps, Questura e rappresentanti della politica. Il confronto servirà a mettere in relazione assistenza sindacale, servizi sociali e interventi istituzionali, perché la possibilità di denunciare non resti separata dalla possibilità di vivere e lavorare in condizioni dignitose anche dopo l’iniziativa.