Si è svolto presso l’Istituto Alberghiero di San Giovanni in Fiore, il concorso interno riservato agli studenti del biennio. Un appuntamento formativo e competitivo che ha visto gli alunni protagonisti nel mettere in pratica le competenze acquisite durante le attività di laboratorio di Sala e Vendita.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’associazione di categoria Amira Cosenza-Sila e con il supporto degli sponsor Conad di San Giovanni in Fiore e dell’azienda Recim, specializzata nell’arredamento per bar e ristoranti, con sede a Caccuri.

Durante la gara, gli studenti si sono cimentati in diverse prove pratiche: dall’accoglienza del cliente alla mise en place, dal servizio delle portate fino allo sbarazzo degli utensili. Particolare attenzione è stata riservata anche alla lingua inglese: i concorrenti, infatti, hanno presentato ai giudici le pietanze servite, dimostrando competenze linguistiche oltre che tecniche.

L’attività è stata coordinata dai docenti di Sala e Cucina, Antonio Gerace, Ernesto Maletta e Francesco Mazzotta, con il supporto degli assistenti tecnici di laboratorio Mario Pupo e Micaela Arabia. A valutare le prove sono stati i maître Francesco Pignanelli e Alessandro Virgara, insieme alla docente di inglese Selene Bozzo. Al termine della giornata sono stati proclamati i vincitori: Bevilacqua Isabella della classe 2ª A Eno e Giuseppe Pellegrini della classe 1ª B Eno. Per loro il riconoscimento principale della competizione, mentre a tutti i partecipanti sono stati consegnati gli attestati di partecipazione.