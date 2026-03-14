San Nicola Arcella si gioca una vetrina nazionale e lo fa con il biglietto da visita più potente: paesaggio, storia e comunità. Questa mattina, alle 11, nella Sala degli Stemmi del Palazzo della Provincia di Cosenza, è stata presentata in conferenza stampa la candidatura del Comune tirrenico alla tredicesima edizione de “Il Borgo dei Borghi”, l’iniziativa legata alla trasmissione “Kilimangiaro” in onda su Rai 3.

A illustrare contenuti e significato della partecipazione sono stati il presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli e il sindaco di San Nicola Arcella Eugenio Madeo, che hanno inquadrato la candidatura come occasione di promozione non solo per il borgo, ma per l’intero territorio calabrese.

Faragalli ha rivendicato il ruolo di accompagnamento dell’ente: «San Nicola Arcella è uno dei luoghi simbolo della nostra provincia, un borgo che racchiude paesaggio, cultura, tradizioni e una straordinaria capacità di accoglienza». E ha aggiunto: «Sostenere questa candidatura significa valorizzare non soltanto un singolo comune, ma l’intero patrimonio diffuso della nostra terra». Pur ricordando che la Provincia «non ha deleghe specifiche in materia di turismo», Faragalli ha rilanciato una visione “di prossimità”: «La Provincia deve essere sempre di più un ente di prossimità, la casa degli amministratori e dei comuni», un luogo di ascolto, supporto e coordinamento.

Madeo ha sottolineato il valore strategico della scelta: «Essere scelti per rappresentare la Calabria in un contesto prestigioso come Il Borgo dei Borghi è per San Nicola Arcella un traguardo di grande valore», legandolo al lavoro degli ultimi anni su patrimonio storico, paesaggio e iniziative della comunità. E ha lanciato l’appello al voto: «Sostenete San Nicola Arcella con il vostro voto. Ogni voto è un gesto di amore per il nostro borgo e per l’intera Calabria».

Durante l’incontro sono stati anticipati anche i contenuti della partecipazione, a partire dal video-racconto dedicato alle bellezze del borgo: dal celebre Arcomagno al centro storico “sospeso” tra mare e roccia. Al centro anche la strategia di promozione già attivata: campagna di comunicazione istituzionale e digitale, coinvolgimento di comunità, associazioni e operatori turistici, oltre ad attività di storytelling sui canali social e sui media per sostenere la candidatura.