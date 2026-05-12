Da giovedì 14 maggio l’ampio spazio di Via Parigi destinato dall’amministrazione al commercio diventerà operativo in tutto e per tutto. A segno l’opera di mediazione dell’assessore Stellato per volonta di sindaco e amministrazione e dei sindacati di categoria

A seguito di un confronto delicato e approfondito con gli operatori dell’area mercatale, è stata raggiunta un’intesa che consentirà, a partire da giovedì prossimo 14 maggio, il ritorno a pieno regime delle attività all’interno dell’Area Mercatale di via Parigi a Rende.

In una fase che ha richiesto responsabilità e attenzione da parte di tutti, il lavoro portato avanti ha avuto come obiettivo quello di garantire continuità alle attività mercatali, tutelando allo stesso tempo l’organizzazione e la funzionalità di uno spazio importante per la vita commerciale della città. L’Area Mercatale di Rende rappresenta un punto di riferimento per operatori, cittadini e attività economiche, all’interno di un contesto strutturato e dedicato allo svolgimento del mercato.

«Il risultato raggiunto non appartiene a una parte o all’altra, ma rappresenta un passaggio importante per la città e per tutti coloro che ogni settimana vivono il mercato come luogo di lavoro, presenza e quotidianità» ha detto l’assessore al Commercio Veronica Stellato. L’esponente della giunta comunale ha inoltre rivolto un ringraziamento alle associazioni Associazione Nazionale Ambulanti - ANA UGL, AAI - Associazione Ambulanti Italiani e Confcoltivatori, per il contributo e il senso di responsabilità dimostrato nel corso del confronto.

«Da parte dell’amministrazione comunale di Rende - ha fatto sapere dopo l’intesa sull’area mercatale voluta dal sindaco e dall’amministrazione tutta - continuerà ad esserci attenzione verso il corretto svolgimento delle attività e verso il valore che il mercato rappresenta per il tessuto commerciale e sociale della città».