Saranno presenti il consigliere regionale e componente della commissione regionale anti ‘ndrangheta Antonio De Caprio, l’assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface, il deputato Andrea Gentile e il sindaco della città, Mario Russo

Il consigliere regionale e componente della commissione regionale anti ‘ndrangheta Antonio De Caprio, l’assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface, il deputato Andrea Gentile e il sindaco Mario Russo parteciperanno a un confronto aperto tra istituzioni, associazioni e comunità educante che si terrà il prossimo 10 gennaio a Scalea, nelle aule del Punto Luce Save the Children. Ad aprire i lavori sarà Angelo Serio, presidente dell’associazione Gianfrancesco Serio e gestore del Punto Luce Save the Children Scalea, nonché anche organizzatore dell’evento.

L’incontro sarà dedicato ai temi del welfare, dei servizi socio-assistenziali e della partecipazione giovanile e prenderà il via alle 15.30.

Un lungo percorso di civiltà

L’iniziativa si inserisce in un percorso di ascolto e collaborazione volto a rafforzare le politiche di inclusione e a promuovere una crescita condivisa del territorio. A promuoverla, è stato il consigliere regionale Antonio De Caprio. L’idea è nata dopo aver partecipato, poche settimane addietro, alla presentazione dell’associazione a “Tutto Tondo – Percorsi di salute”, a cui erano presenti anche i sindaci di Scalea e Verbicaro, Mario Russo e Felice Spingola.

In quella occasione, De Caprio ha ascoltato le drammatiche testimonianze delle persone con disabilità e delle loro famiglie, costrette quotidianamente a combattere contro i disagi provocati dalla burocrazia lenta e dai disservizi, ed ha quindi auspicato l’inizio di un nuovo percorso politico capace di accorciare le distanze tra cittadini e istituzioni.