Sedici volontari, tra cui sette bambini, hanno ripulito il porticciolo: richiesto monitoraggio costante e nuovi contenitori per il vetro
Una domenica di novembre ha visto un intenso impegno per il territorio costiero. Plastic Free Onlus, attiva dal 2019 contro l’inquinamento da plastica, continua a coinvolgere cittadini e scuole con iniziative mirate. L’azione avviata dalla referente locale, Acheropita Zampelli, ha compiuto un altro passo con una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti a Schiavonea, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.
Sedici volontari, tra cui sette bambini, si sono ritrovati davanti alla Madonnina per prendere sacchi, guanti e pinze, raggiungendo poi il porticciolo per avviare la pulizia. Insieme all’associazione Odv Schiavonea Sant’Angelo Puliti, hanno rimosso bottiglie di vetro, bicchieri di plastica e altri materiali nascosti tra le erbacce per un totale di circa seicento chili.
Mario, volontario molto attivo, ha portato carriola e attrezzi utili a recuperare i materiali sotto una pedana in legno ormai deteriorata. I più piccoli hanno mostrato entusiasmo e attenzione, chiedendo nuove giornate dedicate al rispetto dell’ambiente.
L’area è frequentata da gruppi che, nelle ore serali, lasciano bottiglie senza pensare ai danni provocati. Per questo i volontari chiedono un monitoraggio costante e l’installazione di contenitori per il vetro con indicazioni chiare. La collaborazione tra associazioni conferma quanto il contributo dei cittadini possa incidere sul territorio.