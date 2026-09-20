Il sindaco saluta la nomina del nuovo commissario provinciale e offre «piena disponibilità al dialogo». Ma nel messaggio rivendica anche i cinque anni di governo cittadino e indica continuità, rinnovamento e «buone pratiche amministrative» come base della prossima fase

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso accoglie la nomina di Claudio Stefanazzi a commissario della Federazione provinciale del Pd di Cosenza con un messaggio che va ben oltre i rituali auguri di buon lavoro.

Il sindaco di Cosenza parla di unità, dialogo e rilancio del centrosinistra, ma soprattutto rivendica apertamente il patrimonio politico e amministrativo costruito durante il proprio mandato e lo indica come una delle basi dalle quali, a suo giudizio, dovrà ripartire la nuova fase del campo progressista cittadino.

Una presa di posizione che arriva in un momento tutt’altro che neutro. La segretaria nazionale Elly Schlein ha individuato Stefanazzi dopo quelle che il responsabile Organizzazione Igor Taruffi ha definito «gravi difficoltà politico-organizzative» della Federazione cosentina. Lo stesso Pd nazionale ha richiamato gli assetti determinatisi nel Consiglio comunale di Cosenza e la necessità di intervenire anche in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno.

Gli auguri, ma anche un messaggio politico

«Rivolgo a Claudio Stefanazzi i miei auguri di buon lavoro per il delicato incarico di commissario», afferma Caruso, definendo la nomina una responsabilità importante in una fase nella quale il centrosinistra cosentino avrebbe «un profondo bisogno di ritrovare unità e capacità di confronto».

Il passaggio più significativo arriva subito dopo.

Caruso richiama infatti esplicitamente i cinque anni della propria amministrazione, sostenendo che il lavoro svolto abbia consentito di «restituire a Cosenza una prospettiva, risolvendo nodi storici e mettendo in campo una visione di lungo periodo».

E aggiunge: «Questo patrimonio politico e amministrativo non va disperso, ma valorizzato».

È qui che il messaggio assume un peso politico preciso: il sindaco non si limita a salutare il nuovo commissario, ma colloca l’esperienza amministrativa in corso dentro la discussione sulla futura identità del centrosinistra e del Pd cosentino.

«Rinnovamento non significa cancellare l’esperienza»

Caruso insiste proprio sul rapporto tra continuità e cambiamento.

«Il rinnovamento non deve cancellare l’esperienza, così come la continuità non può significare rinuncia al cambiamento», afferma.

Un passaggio che può essere letto nel contesto della discussione che attende il partito nei prossimi mesi, soprattutto in vista delle comunali del 2027. Stefanazzi arriva infatti con il compito di ricomporre un quadro provinciale segnato da divisioni interne e da una rappresentanza democratica in Consiglio comunale che il livello nazionale ha indicato esplicitamente tra gli elementi di criticità.

Il sindaco indica anche le priorità sulle quali, a suo giudizio, dovrebbe concentrarsi la nuova fase: lavoro, qualità dei servizi, sviluppo economico, opportunità per i giovani e rigenerazione urbana.

Caruso mette a disposizione il modello amministrativo

Nella dichiarazione emerge più volte il riferimento al lavoro compiuto a Palazzo dei Bruzi. «Ciò che abbiamo costruito in questi anni a Cosenza è la base concreta da cui ripartire», sostiene il primo cittadino.

E ancora: l’arrivo di Stefanazzi viene definito «un’opportunità per aprire una stagione aperta e responsabile, in cui le buone pratiche amministrative siano messe a valore in una prospettiva più ampia».

Parole che assumono particolare rilievo proprio perché il commissariamento non riguarda soltanto l’organizzazione del partito. Nel comunicato con cui è stata annunciata la nomina, Taruffi ha collegato direttamente la decisione anche agli equilibri interni al Consiglio comunale e alle amministrative del prossimo anno.

Il nodo delle amministrative 2027

È dunque sul futuro del centrosinistra cittadino che la dichiarazione di Caruso acquista la sua dimensione più politica.

Il sindaco non parla esplicitamente di candidature né di formule per il 2027, ma delimita il terreno sul quale intende partecipare alla discussione: difesa del lavoro amministrativo svolto, apertura al rinnovamento e riconoscimento dell’esperienza maturata negli ultimi cinque anni.

«La vera sfida è costruire un partito più presente, riconoscibile e credibile sul territorio», afferma.

Infine la disponibilità nei confronti del nuovo commissario: «Da parte mia confermo la piena disponibilità al dialogo e alla collaborazione istituzionale».

Un’apertura a Stefanazzi, dunque, ma accompagnata da un messaggio altrettanto chiaro al Pd: nella riorganizzazione del partito e nella costruzione del futuro centrosinistra cosentino, Caruso chiede che il percorso amministrativo maturato a Palazzo dei Bruzi venga considerato parte integrante della discussione.