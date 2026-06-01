La strada Serra Spiga-Mendicino prende forma e punta a cambiare la mobilità di un’intera area della città. Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha effettuato questa mattina un nuovo sopralluogo al cantiere dell’infrastruttura viaria, i cui lavori sono stati avviati nel marzo scorso.

Un’opera attesa da anni dai residenti del quartiere e dagli automobilisti che ogni giorno attraversano quella zona, chiamata a risolvere criticità storiche nella circolazione tra l’area delle Serre, Serra Spiga, Mendicino e il centro urbano di Cosenza.

Caruso al cantiere della strada Serra Spiga-Mendicino

Durante il sopralluogo, il primo cittadino ha verificato lo stato di avanzamento dei lavori, constatando il regolare andamento delle opere già eseguite e di quelle ancora in corso di realizzazione.

L’intervento viene considerato strategico dall’Amministrazione comunale perché destinato a migliorare sensibilmente la circolazione veicolare, ridurre i tempi di percorrenza e superare disagi che da decenni incidono sulla mobilità cittadina.

«La visita odierna al cantiere conferma che stiamo rispettando il cronoprogramma e, soprattutto, che un’opera attesa da decenni sta finalmente diventando realtà», afferma Franz Caruso.

«Impegno mantenuto con i cittadini»

Il sindaco richiama l’impegno assunto dall’Amministrazione con i residenti di Serra Spiga e con quanti quotidianamente affrontano le difficoltà legate alla viabilità dell’area.

«Quando ci siamo insediati abbiamo assunto un impegno preciso con i cittadini di Serra Spiga e con tutti coloro che quotidianamente sono costretti a fare i conti con le difficoltà della viabilità in quest’area. Oggi possiamo affermare, con i fatti e non con le parole, che anche quell’impegno è stato mantenuto».

Per Caruso, la strada Serra Spiga-Mendicino non rappresenta soltanto un nuovo collegamento viario, ma anche il segno di un diverso metodo amministrativo.

«La strada Serra Spiga-Mendicino non rappresenta soltanto un collegamento viario, ma è il simbolo di un modo diverso di amministrare la città. Per troppo tempo opere fondamentali sono rimaste ferme allo stadio delle intenzioni. Noi abbiamo scelto di trasformare i progetti in cantieri e i cantieri in opere concrete, capaci di migliorare realmente la vita delle persone».

Il ruolo dell’AIAS e la nuova viabilità

Nel corso del sopralluogo, il sindaco ha ricordato anche il contributo dell’AIAS - Sezione di Cosenza, che ha ceduto gratuitamente al Comune un tratto di terreno necessario alla realizzazione della strada parallela a via Berlinguer.

«Rinnovo il mio sentimento di profonda gratitudine all’AIAS per un gesto di straordinaria sensibilità civica che ha consentito di imprimere una decisiva accelerazione all’intervento. Grazie a questa collaborazione sarà possibile eliminare definitivamente il semaforo esistente e realizzare una nuova viabilità più moderna, efficiente e sicura».

L’opera prevede infatti la realizzazione di una nuova arteria parallela a via Berlinguer e una riorganizzazione della circolazione veicolare attraverso soluzioni pensate per garantire maggiore fluidità del traffico.

Un intervento per ridurre disagi e tempi di percorrenza

La nuova infrastruttura dovrà migliorare i collegamenti nell’area nord della città, alleggerendo la pressione sul traffico esistente e offrendo una risposta concreta alle esigenze di residenti e automobilisti.

L’obiettivo è rendere più efficiente il collegamento tra Serra Spiga, Mendicino e il centro urbano di Cosenza, superando uno dei nodi viari più problematici della zona.

Per l’Amministrazione comunale, l’intervento si inserisce in un disegno più ampio di riqualificazione e rigenerazione urbana, con una particolare attenzione ai quartieri rimasti per lungo tempo ai margini delle politiche di sviluppo cittadino.

«Investimenti senza precedenti per Serra Spiga»

Caruso colloca l’opera dentro una strategia complessiva che riguarda l’intero quartiere di Serra Spiga.

«Questa infrastruttura si inserisce all’interno di una strategia complessiva di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti a Serra Spiga con investimenti senza precedenti. Parliamo di un programma di interventi che vale complessivamente circa 20 milioni di euro e che mira a restituire piena dignità urbana a un quartiere che per anni è stato relegato ai margini delle politiche di sviluppo».