La gestione del servizio idrico integrato e le prospettive future del sistema dell'acqua in Calabria saranno al centro dell'incontro pubblico in programma lunedì 13 luglio, alle 18, al Frantoio dei Saperi di Castiglione Cosentino. L'iniziativa è promossa dal Comune di Castiglione Cosentino, dal Consorzio Valle Crati e dall'associazione Castiglione per Tutti, con l'obiettivo di aprire un confronto tra istituzioni, amministratori, tecnici e cittadini su un tema ritenuto strategico per il territorio.

A moderare l'incontro sarà il giornalista Franco Gemoli.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Castiglione Cosentino Salvatore Magarò, del sindaco di San Pietro in Guarano Tiziana Agosto e del presidente dell'associazione Castiglione per Tutti, Manuele Arone, i lavori saranno introdotti da Mario Fortino, componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio Valle Crati.

Seguiranno gli interventi di Vincenzo Granata, già consigliere delegato dell'Autorità Idrica della Calabria, del direttore generale del Consorzio Valle Crati Oreste Citrea, del componente della Direzione nazionale del Partito Democratico Carlo Guccione e dell'ex assessore regionale all'Ambiente Domenico Pappaterra.

Le conclusioni saranno affidate al presidente del Consorzio Valle Crati, Maximiliano Granata.

L'incontro punta a favorire una riflessione sul futuro della gestione dell'acqua, partendo dal presupposto che la risorsa idrica rappresenti un diritto fondamentale e che la sua amministrazione debba coniugare efficienza, sostenibilità e trasparenza.

Lo slogan scelto per l'appuntamento sintetizza lo spirito dell'iniziativa: "Partecipazione, dialogo, soluzioni. Castiglione Cosentino guarda avanti", un invito rivolto a cittadini, amministratori e operatori del settore a contribuire al dibattito sulle sfide del servizio idrico integrato in Calabria.