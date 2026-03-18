Parlano gli abitanti della cittadina jonica duramente colpita dal ciclone Jolina. Fango e acqua hanno invaso primi piani e cantine, distrutto il lungomare

Inizia la conta dei danni a Mirto Crosia, travolta dall’ultima ondata di maltempo che ha colpito la fascia jonica cosentina. Il ciclone Jolina, che negli ultimi giorni ha investito gran parte della Calabria con temporali, nubifragi e forti raffiche di vento, ha devastato il lungomare, riducendolo a un cumulo di fango e detriti.

A pagare il prezzo più alto sono anche decine di famiglie. L’acqua e il fango hanno invaso garage, cantine e piani terra, rendendo molti locali inagibili. Nella giornata di ieri le autorità hanno disposto l’evacuazione precauzionale di circa 80 persone, per garantire la sicurezza dei residenti.

Maltempo a Mirto, il disperato appello dei residenti

«È un disastro», racconta una residente di Mirto, mentre osserva i danni davanti alla propria abitazione, colpita dal crollo di un costone. «Abbiamo paura, bisogna intervenire subito. Servono misure urgenti per pulire e mettere in sicurezza la zona».

L’acqua e il fango hanno raggiunto i primi piani delle abitazioni e le cantine, causando danni significativi a beni e arredi. «Già in passato c’erano stati segnali di pericolo – aggiunge la donna – ma nessun intervento è stato fatto. Ora serve un’azione immediata».

I cittadini chiedono interventi concreti e urgenti, non solo per ripristinare le abitazioni e le strade colpite, ma anche per prevenire ulteriori danni in caso di nuove ondate di maltempo.