Interessate diverse zone dei comuni dell’area urbana di Cosenza secondo le ultime comunicazioni della società che gestisce gli acquedotti
Nuove comunicazioni da parte di Sorical riguardano la carenza idrica nell’area urbana di Cosenza, con particolare riferimento ai comuni di Rende e Castrolibero. A causa degli alti consumi registrati nelle ultime ore, la società che gestisce il servizio idrico regionale ha annunciato interruzioni temporanee della distribuzione dell’acqua per consentire il recupero dei livelli dei serbatoi.
Carenza idrica a Castrolibero
Sorical ha reso noto che, dalle ore 17 di oggi e fino alle 5:30 di domani mattina, sarà chiusa la diramazione che serve le utenze di:
- Castelvenere
- Via delle Querce
- Via Pitagora
- Una parte di Largo degli Aquiloni
- Via Leonardo Da Vinci
- Quartiere Evergreen
Il provvedimento si è reso necessario per bilanciare il consumo e ripristinare adeguate riserve idriche. Sorical invita i cittadini di Castrolibero a un uso responsabile dell’acqua nelle ore diurne.
Disservizi idrici a Rende
Situazione analoga nel vicino comune di Rende, dove la Sorical ha comunicato la chiusura del serbatoio di Arcavacata dalle ore 17 alle 5:30 del mattino successivo. Le zone interessate al disservizio sono:
- Arcavacata
- Longeni
- Santo Stefano
- Contrada Cutura
- Contrada Rocchi
- Via Giulio Cesare
- Via Alessandro Magno
- Corso Marco Polo
- Settimo di Rende
Inoltre, si registrano carenze idriche anche in:
- Via Cristoforo Colombo
- Via Silvio Pellico
- Via Spagna
- Via Portogallo
Sorical ha precisato che la riapertura dei serbatoi e la normalizzazione della pressione idrica sono previste nella prima mattinata di domani, salvo imprevisti tecnici. Si consiglia ai cittadini di evitare sprechi d’acqua e di verificare eventuali perdite interne per ridurre il consumo complessivo durante le ore di interruzione.