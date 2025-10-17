Nuove comunicazioni da parte di Sorical riguardano la carenza idrica nell’area urbana di Cosenza, con particolare riferimento ai comuni di Rende e Castrolibero. A causa degli alti consumi registrati nelle ultime ore, la società che gestisce il servizio idrico regionale ha annunciato interruzioni temporanee della distribuzione dell’acqua per consentire il recupero dei livelli dei serbatoi.

Carenza idrica a Castrolibero

Sorical ha reso noto che, dalle ore 17 di oggi e fino alle 5:30 di domani mattina, sarà chiusa la diramazione che serve le utenze di:

Castelvenere

Via delle Querce

Via Pitagora

Una parte di Largo degli Aquiloni

Via Leonardo Da Vinci

Quartiere Evergreen

Il provvedimento si è reso necessario per bilanciare il consumo e ripristinare adeguate riserve idriche. Sorical invita i cittadini di Castrolibero a un uso responsabile dell’acqua nelle ore diurne.

Disservizi idrici a Rende

Situazione analoga nel vicino comune di Rende, dove la Sorical ha comunicato la chiusura del serbatoio di Arcavacata dalle ore 17 alle 5:30 del mattino successivo. Le zone interessate al disservizio sono:

Arcavacata

Longeni

Santo Stefano

Contrada Cutura

Contrada Rocchi

Via Giulio Cesare

Via Alessandro Magno

Corso Marco Polo

Settimo di Rende

Inoltre, si registrano carenze idriche anche in:

Via Cristoforo Colombo

Via Silvio Pellico

Via Spagna

Via Portogallo

Sorical ha precisato che la riapertura dei serbatoi e la normalizzazione della pressione idrica sono previste nella prima mattinata di domani, salvo imprevisti tecnici. Si consiglia ai cittadini di evitare sprechi d’acqua e di verificare eventuali perdite interne per ridurre il consumo complessivo durante le ore di interruzione.