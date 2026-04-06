Lo spreco alimentare a Pasqua continua a essere uno dei paradossi più evidenti delle feste italiane. Prima la tavola piena, i brindisi, i pranzi in famiglia, poi il copione si ripete: troppo cibo acquistato, troppo cucinato, troppo spesso dimenticato. E così, tra colombe lasciate a metà e uova di cioccolato accantonate per giorni, una parte degli acquisti finisce direttamente nella spazzatura.

È un fenomeno che racconta molto delle abitudini alimentari degli italiani durante le ricorrenze. La Pasqua resta infatti una delle festività in cui l’abbondanza viene vissuta quasi come un obbligo, ma proprio questa tendenza rende più difficile calibrare quantità, porzioni e consumi reali. Il risultato è un eccesso che, una volta passata la festa, si trasforma in spreco.

Uova di cioccolato e colombe guidano la classifica degli sprechi

A finire più facilmente nel cestino sono soprattutto i prodotti simbolo della Pasqua. In testa alla classifica degli alimenti più sprecati ci sono infatti uova di cioccolato e colombe, che restano spesso invenduti o inutilizzati nelle case anche dopo i giorni di festa.

Subito dietro compaiono pane e prodotti sostitutivi, che rappresentano il 23% degli sprechi rilevati. Seguono i secondi piatti, che incidono per l’8,5%. Sono numeri che mostrano una difficoltà diffusa nel trovare equilibrio tra la voglia di abbondanza e la reale capacità di consumo delle famiglie durante le festività.

Perché a Pasqua si spreca così tanto cibo

Alla base dello spreco pasquale ci sono soprattutto errori di valutazione e abitudini consolidate. Quasi la metà degli intervistati, il 45%, ammette di acquistare o cucinare più del necessario. È questo il dato che spiega più di tutti perché sulle tavole resti così tanto cibo dopo i pranzi delle feste.

A pesare sono poi anche gli acquisti impulsivi, che incidono per il 12%, una pianificazione poco accurata dei pasti, indicata dall’8%, e la difficoltà nel calcolare le porzioni per gli ospiti, segnalata dal 7%. Solo una quota minoritaria, pari al 20%, sostiene di non sprecare nulla. Il quadro che emerge è quello di una generosità alimentare che spesso sfugge di mano e si traduce in eccesso.

Spese contenute ma acquisti molto diffusi

Nonostante l’abbondanza delle tavole pasquali, la spesa per i dolci tipici resta generalmente contenuta. Il 34% degli intervistati dichiara di spendere meno di 20 euro, mentre il 64% non supera i 30 euro. Questo significa che i prodotti pasquali restano accessibili e molto diffusi, anche se proprio la loro facilità d’acquisto contribuisce a moltiplicarne la presenza nelle case.

Il supermercato si conferma il canale dominante, scelto dal 73% dei consumatori. Restano più marginali pasticcerie e negozi specializzati, mentre si affacciano con maggiore frequenza anche mercati locali, panetterie e piattaforme digitali. Un sistema distributivo ampio, che facilita la disponibilità dei prodotti ma rende anche più facile eccedere negli acquisti.

Cresce la sensibilità contro lo spreco alimentare

Il quadro, però, non è soltanto negativo. Accanto all’eccesso, infatti, si rafforza anche una maggiore attenzione culturale verso il tema dello spreco. Il 45% delle persone ritiene che quest’anno gli sprechi saranno inferiori rispetto al passato, mentre il 40% pensa che la situazione resterà stabile.

Sono segnali che raccontano una consapevolezza in crescita. Il tema dello spreco alimentare non viene più percepito soltanto come una questione economica, ma anche come un problema etico, ambientale e culturale. Ed è proprio questa maggiore sensibilità a spingere sempre più famiglie a cercare soluzioni per recuperare quello che resta dopo le feste.

La seconda vita degli avanzi

Molti nuclei familiari provano infatti a dare una seconda possibilità ai prodotti avanzati. Il 72,7% consuma gli avanzi nei giorni successivi, trasformando il pranzo di Pasqua in pasti distribuiti nel tempo. Il 27,8% sceglie invece di congelare ciò che resta, così da utilizzarlo più avanti.

C’è poi anche chi prova a reinventare il cibo in chiave creativa. Il 18,3% dichiara di riutilizzare gli avanzi con ricette anti-spreco, mentre il 17,1% sostiene di non buttare via nulla. Dati che mostrano una crescente capacità di trasformare l’eccesso in recupero, anche se il problema di fondo resta ancora molto diffuso.

Le iniziative per salvare gli invenduti delle feste

In questo scenario si inseriscono anche progetti pensati per ridurre lo spreco alimentare legato ai prodotti tipici delle festività. Tra questi ci sono le Surprise Bag Salva le Feste, confezioni a prezzo ridotto nate per valorizzare le specialità pasquali rimaste invendute.

L’idea è quella di dare nuova vita a colombe, uova di cioccolato e altri prodotti della tradizione, evitando che finiscano buttati pur essendo ancora perfettamente consumabili. Si tratta di una soluzione concreta che cerca di unire convenienza economica e recupero alimentare, dentro un contesto in cui la gestione dell’invenduto è diventata sempre più centrale.