Chiuso il calciomercato, il Cosenza torna a pensare al campo. Oggi alle 18,30 i rossoblù affronteranno il Sorrento al “Donato Curcio” di Picerno nel secondo turno di Coppa Italia di Serie C. Per Federico Coppitelli sarà anche l’occasione per ruotare gli uomini dopo le prime due giornate di campionato, entrambe terminate con una sconfitta. Possibile quindi un turnover abbastanza ampio, con spazio per diversi calciatori utilizzati meno finora e per qualcuno degli ultimi arrivati. La gara servirà anche per raccogliere nuove indicazioni sulla rosa uscita dal mercato e capire chi potrà ritagliarsi maggiore spazio nelle prossime settimane. Sullo sfondo c’è infatti già la trasferta di Catania, appuntamento particolarmente delicato dopo l’avvio negativo in campionato. Prima, però, c’è il Sorrento. Il Cosenza vuole continuare il proprio cammino in Coppa dopo il successo ottenuto contro il Crotone nel turno precedente e, soprattutto, ritrovare fiducia e un risultato positivo prima di tornare a concentrarsi sul campionato.

La probabile formazione rossoblù

Cosenza (4-3-3): Iliev; Cogoni, Pascalau, Dametto, Barone; Ndow, D’Alena, Ragone; Energe, Petrovic, Quieto