Vincite a Cosenza e Montalto Uffugo nell’estrazione del 30 dicembre. Il jackpot sale a 98,5 milioni di euro
La Calabria torna protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di lunedì 30 dicembre, come riferisce Agipronews, sono stati centrati due “5”, ciascuno del valore di 24.063,06 euro, entrambi in provincia di Cosenza.
La prima vincita è stata registrata a Cosenza, presso la Tabaccheria Filice di via Scopelliti. Il secondo “5” fortunato è invece stato giocato a Montalto Uffugo, al Bar Pasticceria Gelateria Annarò, in via Benedetto Croce 265. Due colpi ravvicinati che riportano l’attenzione sulla Calabria in uno dei concorsi più seguiti dagli italiani.
Per quanto riguarda il premio massimo, l’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Intanto cresce l’attesa per la prossima estrazione: il jackpot sale a 98,5 milioni di euro, in palio nell’estrazione in programma martedì 30 dicembre.