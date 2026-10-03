a giovane ha rinvenuto il portafogli nella biblioteca del Campus di Arcavacata e lo ha affidato a una pattuglia incontrata all’Autostazione. Documenti e denaro sono stati restituiti al proprietario

Ieri Denise ha trovato nella biblioteca del Campus universitario di Arcavacata di Rende un portafogli contenente documenti personali e 370 euro in contanti.

Dopo il ritrovamento, la ragazza si è diretta verso l’Autostazione, dove ha incontrato una pattuglia della Polizia di Stato impegnata nei servizi di controllo del territorio. Denise ha quindi consegnato agli agenti il portafogli con tutto ciò che conteneva.

Grazie ai documenti presenti all’interno, i poliziotti sono riusciti a risalire rapidamente al proprietario, Gianluigi, rendendo possibile la restituzione sia degli effetti personali sia del denaro.

Oggi il questore della provincia di Cosenza ha voluto incontrare Denise per ringraziarla personalmente per il senso civico dimostrato. Nella stessa occasione, Gianluigi ha potuto riavere quanto aveva smarrito.

Un episodio semplice, ma significativo, che restituisce il valore di un gesto compiuto senza esitazioni e racconta una generazione capace, anche attraverso piccoli comportamenti quotidiani, di dare concretezza a parole come onestà, responsabilità e rispetto degli altri.