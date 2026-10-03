Dopo l’iniziativa pubblica, i consiglieri di Paola Civica e Progressista, Libera Scelta e Insieme per Paola confermano il percorso comune: «Un progetto che nasce dal confronto e dalla partecipazione». L’obiettivo è superare la frammentazione delle amministrative del 2025 e costruire una proposta condivisa per la città.

La piazza come banco di prova di un percorso politico che punta a consolidarsi. Graziano Di Natale, Antonio “Tonino” Cassano e Giovanni Politano rilanciano il progetto unitario costruito tra Paola Civica e Progressista, Libera Scelta e Insieme per Paola dopo l’iniziativa pubblica che li ha visti insieme davanti ai cittadini.

«Dovevamo essere la minoranza del Consiglio comunale di Paola, ma la piazza, questa sera, ha detto altro», scrivono in una nota congiunta.

Il riferimento è alla partecipazione registrata nel corso dell’incontro, che i tre esponenti interpretano come un segnale di attenzione verso il percorso politico avviato nelle scorse settimane.

Di Natale, Cassano e Politano siedono oggi in Consiglio comunale dopo essersi presentati separatamente alle amministrative del 2025, nelle quali Roberto Perrotta è stato eletto sindaco. I tre rappresentano rispettivamente Paola Civica e Progressista, Libera Scelta e Insieme per Paola.

«Un progetto che nasce dal confronto»

Nella nota viene ribadita la volontà di costruire una prospettiva comune per la città mettendo insieme esperienze e sensibilità diverse.

«Un progetto che nasce dal confronto, dalla partecipazione e dalla volontà di costruire insieme una prospettiva per la città», spiegano i tre consiglieri.

Il messaggio politico è quello di un’opposizione che prova dunque a superare la frammentazione emersa alle ultime elezioni amministrative per costruire un fronte più coeso.

«La politica vive nel rapporto con la comunità»

Di Natale, Cassano e Politano insistono soprattutto sul rapporto con i cittadini.

«La politica vive nelle istituzioni, ma soprattutto nel rapporto con la comunità: nelle piazze, nell’ascolto, nel dialogo con i cittadini e nella capacità di mettere insieme energie diverse attorno a un progetto comune».

L’iniziativa viene definita «una tappa importante» di un percorso destinato a proseguire. «Il cammino continua», concludono i tre esponenti dell’opposizione.