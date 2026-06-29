Tra qualche mese, l’8 marzo prossimo, l’Associazione Gianmarco De Maria raggiungerà il traguardo dei 25 anni. Ci si avvicinerà a quella data con una serie di iniziative volte a ricordare la strada fin qui percorsa presentando iniziative e proponendo nuovi progetti a testimonianza di un impegno lungo un quarto di secolo. Una di queste iniziative si terrà il prossimo venerdì 3 luglio dalle ore 18 presso il Campo Scuola di Cosenza (accanto allo stadio “San Vito - Gigi Marulla”): una Corsa Solidale in Pigiama.

La scelta di indossare proprio questo indumento è strettamente connessa alla missione della Gianmarco De Maria. È dal 2002, infatti, che l’organizzazione di volontariato è vicina a bambini, ragazzi e alle loro famiglie che vivono quotidianamente l’ambiente ospedaliero. E i volontari dell’Associazione, visitando i reparti pediatrici, sono abituati a incontrare i piccoli pazienti in pigiama. E il pigiama è l’indumento che caratterizza la loro permanenza in ospedale. Questa manifestazione vuole essere un gesto per sensibilizzare la cittadinanza, invitandola a immedesimarsi in una famiglia che lotta contro il tumore di un figlio. E tutto questo nell’unico modo che l’Associazione Gianmarco De Maria conosce: con il sorriso.

L’occasione è anche un importante evento di raccolta fondi per sostenere l’iniziativa “Un Succo di Melagrana per la Vita”, promossa dalla FIAGOP (Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica) e volta a sostenere la ricerca e lo screening sui tumori infantili proposta dall’AIEOP (Associazione Italiana di Emato Oncologia Pediatrica, organizzazione che raccoglie tutti i medici oncologi pediatri d’Italia).

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 2.500 tumori pediatrici. Negli ultimi anni si è compreso che una parte significativa delle neoplasie nei bambini, negli adolescenti e nei giovani adulti può essere dovuta a condizioni genetiche ereditarie che aumentano il rischio di sviluppare la malattia. Prendendo il succo di melagrana si sostiene il progetto di standardizzazione della valutazione delle condizioni predisponenti il cancro; grazie a questo studio è possibile individuare precocemente tali predisposizioni, migliorare la diagnosi e la prevenzione, e offrire percorsi di cura più sicuri per ogni bambino e per i familiari a rischio.

Il programma della corsa solidale in pigiama prevede un’iscrizione gratuita compilando un semplice modulo rintracciabile a questo link: per poi ritrovarsi, muniti di pigiama, venerdì 3 luglio presso il campo scuola (l’iscrizione potrà essere effettuata anche al Campo Scuola). Saranno distribuiti gadget e saranno presenti alcuni stand di aziende che hanno sostenuto l’iniziativa. Saranno effettuate interviste durante la corsa, ci sarà l’angolo dei selfie e i partecipanti saranno invitati a condividere post e storie sui social mentre gli amici di Radio Ciroma animeranno l’evento. La partenza della corsa è prevista alle 18,45, l’arrivo alle 19.30. E tutti saranno proclamati vincitori e tutti i partecipanti saranno premiati con la medaglia d’oro.