Giornata intensa per la delegazione di UNARMA – Sindacato Carabinieri Calabria, impegnata in un tour di incontri istituzionali nel territorio cosentino. Il Segretario Generale Regionale Fabio Riccio e il Segretario Antonio Cardamone hanno fatto visita alle Stazioni Carabinieri di Cittadella del Capo e Verbicaro, raccogliendo segnalazioni e confrontandosi con i militari sulle principali criticità operative.

A seguire, la delegazione si è recata a Scalea, dove ha incontrato il sindaco Mario Russo per discutere di un tema cruciale per la sicurezza dell’alto Tirreno cosentino: la nascita della nuova Compagnia Carabinieri di Scalea.

Riccio: «La nuova Compagnia è un diritto, non un favore»

L’incontro con il primo cittadino si è svolto in un clima di piena collaborazione istituzionale. «Il sindaco Russo ha espresso un chiaro parere favorevole, impegnandosi in prima persona per sostenere il progetto della nuova Compagnia – ha dichiarato Fabio Riccio –. È un atteggiamento encomiabile, che dimostra quanto tenga realmente al benessere dei suoi cittadini e, di riflesso, a quello dei Carabinieri». Il Segretario Generale Regionale ha poi ribadito la determinazione del sindacato UNARMA nel proseguire il percorso avviato per potenziare la presenza dell’Arma sul territorio calabrese. «UNARMA non fa proclami inutili: noi apriamo le porte degli uffici che contano. Le testimonianze parlano chiaro e i fatti dimostrano che le nostre azioni producono risultati concreti. Il tempo delle attese è finito: rimarremo sul pezzo, determinati e costanti, perché la nascita della nuova Compagnia Carabinieri di Scalea non è un favore, ma un diritto per i Carabinieri», ha concluso Riccio.