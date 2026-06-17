Si rafforza la struttura provinciale di UNARMA a Cosenza con l'ingresso di due figure di esperienza provenienti dall'Arma dei Carabinieri. Ad annunciarlo è stato il consigliere regionale di UNARMA Calabria, Antonio Cardamone, che ha comunicato la nomina del luogotenente Giuseppe Carlomagno e dell'appuntato scelto Antonio Crusco all'interno della segreteria provinciale cosentina.

Carlomagno, attuale comandante della Stazione Carabinieri di Scalea, assumerà l'incarico di consigliere provinciale. Crusco, referente telematico della Compagnia Carabinieri di Scalea, è stato invece nominato vice segretario generale provinciale di Cosenza.

«Accogliamo con grande soddisfazione due colleghi che rappresentano un importante valore aggiunto per tutta la provincia di Cosenza», ha dichiarato Cardamone. «Parliamo di professionisti stimati che, oltre a ricoprire incarichi di rilevante responsabilità, hanno scelto di mettere la propria esperienza e la propria disponibilità al servizio dei colleghi attraverso l'attività sindacale».

Secondo il consigliere regionale di UNARMA Calabria, l'ingresso di Carlomagno e Crusco rappresenta un segnale significativo per il percorso di crescita dell'organizzazione sindacale sul territorio. «La disponibilità di professionisti e veterani del settore ad assumere incarichi all'interno di UNARMA significa credere nel progetto che stiamo portando avanti e condividere la volontà di costruire un sindacato sempre più vicino alle reali esigenze dei Carabinieri».

Cardamone ha inoltre sottolineato come la presenza dei due nuovi dirigenti consentirà di rafforzare ulteriormente la capacità di ascolto e di supporto agli iscritti, offrendo punti di riferimento qualificati per il personale impegnato quotidianamente nelle diverse realtà operative della provincia.

«Quando colleghi che operano ogni giorno in contesti complessi decidono di impegnarsi in prima persona per la tutela del personale, il messaggio che arriva è chiaro: partecipazione, competenza e spirito di servizio possono fare la differenza. Questo è il modello di sindacato che vogliamo continuare a costruire», ha aggiunto.

Il consigliere regionale ha infine rivolto ai due nuovi componenti della segreteria provinciale un augurio di buon lavoro, evidenziando come il loro ingresso rappresenti «una concreta attestazione di fiducia nei confronti del lavoro che UNARMA sta portando avanti in tutta la Calabria», con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza del sindacato sul territorio e il supporto ai Carabinieri iscritti.