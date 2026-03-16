L’esponente del governo Meloni atteso domani al liceo San Francesco, a seguire si recherà anche all’Istituto tecnico- professionale e all’alberghiero
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Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara torna in Calabria: domani giungerà infatti a Paola, dove visiterà le scuole superiori del territorio. A renderlo noto è l’ufficio stampa del dicastero.
In particolare, la visita dell’esponente del governo Meloni partirà dall’Istituto d’istruzione superiore San Francesco di Paola, plesso dei Licei in Via G. Mancini, dove è atteso alle ore 11.
A seguire, prevista la visita di Valditara all’Istituto tecnico-professionale in Viale della Libertà. Infine, la visita dell’Istituto professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera, in Via Sant’Agata. Una giornata speciale insomma, attesa con trepidazione dagli studenti del territorio paolano.