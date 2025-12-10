Grave episodio di violenza questa mattina nei pressi di Corso Mazzini, dove un agente della Polizia Municipale è stato aggredito mentre svolgeva un ordinario servizio di controllo sul territorio. L’uomo, colpito con forza dall’autore del gesto, è stato immediatamente soccorso dai colleghi e trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Annunziata, dove ha ricevuto le prime cure.

Sul luogo dell’accaduto si è recato anche il sindaco Franz Caruso, che ha voluto dimostrare personalmente la vicinanza dell’amministrazione comunale all’agente ferito e al corpo della Polizia Municipale.

Caruso: “Atto di violenza ingiustificabile, chi ha colpito sarà punito”

“Si tratta di un gesto deprecabile, un atto di violenza ingiustificabile che non può trovare alcuna attenuante – ha dichiarato il sindaco Franz Caruso – e sono certo che chi si è reso responsabile di questo comportamento sarà punito come merita. Mi sono recato subito al Pronto Soccorso per portare al nostro agente non solo la mia vicinanza personale, ma anche quella dell’intera amministrazione comunale”.

Il primo cittadino ha ricordato il ruolo essenziale svolto quotidianamente dalla Polizia Municipale: “Gli agenti operano spesso in condizioni difficili, affrontando tensioni e criticità per garantire sicurezza, ordine e vivibilità urbana. Sono un presidio fondamentale per la città”.

“Serve rispetto per chi garantisce sicurezza”

Caruso ha poi richiamato con forza l’urgenza di un clima di maggiore rispetto nei confronti degli operatori della sicurezza urbana: “Non è accettabile che episodi del genere continuino a verificarsi. Chi indossa una divisa per garantire ordine, legalità e tutela della comunità merita sostegno, non aggressioni. È indispensabile che tutti, cittadini e istituzioni, facciano fronte comune contro qualsiasi forma di violenza”.

Identificato l’autore dell’aggressione

Grazie al tempestivo intervento degli agenti presenti, l’autore dell’aggressione è stato prontamente identificato. Il sindaco ha espresso un ringraziamento particolare per la professionalità dimostrata: “Voglio elogiare la prontezza, il senso del dovere e la rapidità con cui i colleghi dell’agente ferito sono intervenuti e hanno individuato il responsabile”.

Appello alla città: “Collaborate con i vigili”

Nel suo intervento, Caruso ha rivolto anche un appello diretto ai cittadini: “Chiedo ai cosentini di collaborare con i nostri vigili, che da mesi sono impegnati in controlli e servizi esterni per rendere Cosenza più ordinata, vivibile e disciplinata. Solo con il contributo di tutti possiamo costruire una città più sicura e rispettosa delle regole”.

L’amministrazione comunale seguirà con attenzione l’evolversi del caso, ribadendo la necessità di tutelare e sostenere gli operatori della Polizia Municipale, sempre più spesso esposti a rischi e tensioni durante le attività quotidiane.