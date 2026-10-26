È operativa, in via provvisoria, la caserma dei vigili del fuoco di Trebisacce, con un servizio garantito per almeno dodici ore al giorno. A renderlo noto è il Comune, riferendo la comunicazione con cui il comandante provinciale dei vigili del fuoco ha confermato al sindaco l’avvio del presidio.

L’attivazione assicura una presenza operativa per Trebisacce e il comprensorio durante una parte della giornata. La copertura sulle ventiquattro ore rappresenta invece una fase successiva, subordinata all’effettivo arrivo del personale previsto.

Caserma di Trebisacce, avvio con copertura provvisoria

Il servizio parte dunque con un’apertura di almeno dodici ore giornaliere, in attesa delle condizioni necessarie per estendere l’operatività all’intera giornata.

La comunicazione dell’amministrazione distingue l’avvio del presidio dalla piena attivazione H24: quest’ultima non è ancora operativa e resta legata al completamento dell’arrivo degli operatori assegnati al Comando provinciale di Cosenza.

Il servizio H24 legato all’arrivo dei 32 operatori

Secondo quanto riferito dal Comune sulla base delle indicazioni del comandante provinciale, la copertura continuativa sarà attivata con la presenza effettiva di tutti i 32 operatori assegnati al Comando provinciale.

Il loro arrivo viene indicato come prossimo, senza una data precisa. Si tratta, secondo la comunicazione, della condizione necessaria per garantire la continuità del servizio di soccorso anche nelle restanti ore della giornata.

Istruzioni per gli scrittori

Prima della pubblicazione occorre sostituire il segnaposto della data presente nel comunicato e verificare il giorno effettivo di avvio del servizio. Vanno acquisiti gli orari della copertura provvisoria e chiarito se siano identici tutti i giorni. È utile verificare il calendario di arrivo del personale e l’eventuale data prevista per l’attivazione H24. I 32 operatori risultano assegnati al Comando provinciale di Cosenza: non devono essere presentati come personale destinato interamente alla caserma di Trebisacce.