Karen da Cosenza, dottoranda in ingegneria industriale, è la nuova campionessa dello storico show in onda in prima serata su canale 5, "La Ruota della Fortuna". Nella puntata di ieri, 24 marzo, la concorrente ha vinto una delle più grandi cifre giocando nelle manche della Ruota: 59.300 euro. Accompagnata dal fidanzato Alessio, ha iniziato testando il terreno, e ha preso il largo durante la gara con pesche fortunate e giocate sapienti che le hanno permesso di scoprire le frasi nascoste. Una performance che ha suscitato la sincera ammirazione del conduttore, Gerry Scotti: «Onore al merito. Brava, bella, sveglia e con i tempi giusti».

Anche se nel tabellone finale della Ruota delle Meraviglie è stata meno fortuna, la concorrente di Cosenza porta a casa una cifra enorme.