Il 10eLotto premia la Calabria con una doppia vincita nell’estrazione di giovedì 21 agosto. Come riporta Agipronews, a Oppido Mamertina (Reggio Calabria) sono stati centrati 20mila euro grazie a un “7 Doppio Oro” giocato in corso Luigi Razza.

A Catanzaro, invece, un fortunato giocatore ha vinto 10mila euro con un “8” realizzato in viale Vincenzo Gattoleo.

Complessivamente, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 19,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,5 miliardi dall’inizio del 2025.

La fortuna con il Lotto a Praia a Mare

Festa anche in provincia di Cosenza. A Praia a Mare, un giocatore ha portato a casa la vincita più alta di giornata: 50.596 euro. La schedina fortunata, giocata in via Giovanni Gentile, ha centrato sei ambi, quattro terni, una quaterna e una vincita Lottopiù.

Nell’ultimo concorso, il Lotto ha distribuito premi per oltre 5,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 834,9 milioni dall’inizio del 2025.

Una Calabria baciata dalla fortuna

Con oltre 80mila euro complessivi vinti in un solo concorso, la Calabria si conferma tra le regioni fortunate di questa tornata del Lotto e 10eLotto, portando gioia in tre città diverse: Oppido Mamertina, Catanzaro e Praia a Mare.