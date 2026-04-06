Gite fuori porta, montagna e momenti di tranquillità urbana: così i cosentini celebrano il lunedì dell’Angelo tra sole e tradizione. Eccoli ai nostri microfoni

La Pasquetta a Cosenza si prepara a essere all’insegna del bel tempo e della voglia di stare all’aria aperta. Il lunedì dell’Angelo arriva infatti accompagnato da sole e temperature che sfiorano i 25°C, grazie all’anticiclone delle Azzorre, spingendo tanti cosentini a organizzare gite e momenti di convivialità. Dopo settimane segnate da pioggia e freddo, la parola d’ordine è una sola: godersi la primavera.

Dal vox populi raccolto tra i cittadini di Cosenza, emerge un quadro variegato ma legato alle grandi tradizioni della Pasquetta. Le mete preferite restano quelle di sempre: la costa, presa d’assalto da gruppi di amici e famiglie e la Sila, ideale per chi ama la natura e le passeggiate in montagna. «Quasi tutti al mare con amici, soprattutto dopo settimane di pioggia, per godersi finalmente il sole» racconta uno degli intervistati. C’è anche chi, pur vivendo fuori, sceglie di tornare alle origini: «Io abito a Roma e preferisco godermi la Pasquetta nella mia Cosenza».

Cosenza, pasquetta tra mare e montagna, ma non solo

Se mare e altopiano rappresentano le opzioni più gettonate per la Pasquetta a Cosenza, non mancano alternative più tranquille. Alcuni cittadini hanno infatti deciso di restare in città, scegliendo un pranzo in famiglia o una giornata di relax lontano dal caos delle grigliate e dai fumi dell’alcol.

Una scelta che racconta un modo diverso di vivere la festività: più intimo, ma comunque all’insegna del benessere. Che si tratti di una gita fuori porta, di una passeggiata immersi nella natura o di qualche ora di tranquillità urbana, la Pasquetta a Cosenza si conferma un momento capace di unire generazioni diverse. Tra tradizione e nuove abitudini, resta forte il desiderio condiviso di vivere una giornata all’aria aperta, approfittando del sole e delle temperature miti: il modo migliore per celebrare una delle ricorrenze più amate della primavera. Di seguito il servizio andato in onda al nostro telegiornale.