Il “Progetto Giovani” dell’Altomonte RC incassa un prestigioso riconoscimento a livello nazionale. Salvatore Sapia, difensore classe 2007, è stato ufficialmente convocato da mister Mauro Mazza per lo stage della Rappresentativa Under 19 LND, in programma i prossimi 28 e 29 gennaio a Catanzaro.

Appuntamento al Centro Tecnico Federale del capoluogo calabrese che ospiterà il raduno dedicato ai migliori talenti dei club del Sud Italia. Per la selezione di Mazza, composta da giovani promesse dei campionati di Eccellenza e Promozione, si tratta della terza uscita stagionale dopo i test di Verona e Guidonia. Sapia farà parte del gruppo di 44 calciatori (tutti nati nel 2007 e 2008) che mercoledì 29 gennaio, alle ore 14:00, scenderanno in campo per un test a ranghi contrapposti davanti agli osservatori della Lega Nazionale Dilettanti. La convocazione in maglia azzurra non arriva per caso. Nonostante la giovanissima età, Salvatore Sapia è riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare inamovibile nello scacchiere dell'Altomonte RC. Partita dopo partita, il classe 2007 ha saputo scalare le gerarchie interne grazie a prestazioni solide e una costanza di rendimento che lo ha visto figurare quasi sempre tra i migliori in campo.

Estremamente soddisfatto il Presidente Fabrizio Arleo, che ha fatto della valorizzazione dei giovani il pilastro della sua gestione: "La convocazione di Salvatore è per noi motivo di immenso orgoglio. Rappresenta la prova tangibile che il lavoro sui giovani e la fiducia che riponiamo nei nostri ragazzi pagano sempre. Vedere un nostro atleta scalare le gerarchie in campionato e oggi meritare la maglia della Rappresentativa U19 del Sud Italia è la vittoria di tutto l'Altomonte RC. Abbiamo scommesso su di lui consapevoli del suo valore umano e tecnico e siamo certi che questo è solo l’inizio del suo percorso."

Quella di Sapia è la vittoria della linea verde promossa dalla società rossoblù. In un calcio che spesso fatica a dare spazio ai ragazzi del territorio, l’Altomonte RC dimostra che con la programmazione si possono raggiungere traguardi d'eccellenza. Per il giovane difensore, lo stage di Catanzaro sarà un’occasione d'oro per confrontarsi con il meglio del calcio giovanile dilettantistico del Sud Italia.